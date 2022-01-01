Насос циркуляционный NEOCLIMA TCP 25/8-180
Арт. X16946408
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Греция
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Высокий напор
|Нет
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Для повышения давления
|Нет
- Циркуляционный насос Neoclima TCP 25/8-180 используется в системах отопления, горячего водоснабжения и в системах теплых полов. Данное устройство обладает высокой производительностью и экономичным потреблением электроэнергии. Насос имеет три режима работы. Чугунный корпус увеличивает надежность и срок службы агрегата.
Преимущества
- Циркуляционный насос обеспечивает циркуляцию воды в системах отопления и горячего водоснабжения, системах обогрева полов
- Данный прибор имеет небольшие габариты и вес
- Насос работает практически бесшумно
- Экономичное потребление электроэнергии
- Чугунные гайки ( в комплекте)
- Материал вала-керамика, обеспечивающая высокую прочность и надежность
- Рабочее колесо - пластик (норил) -низкая степень трения с водой
- Механические уплотнения - графит
- Три ступени мощности
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