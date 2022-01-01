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Насос циркуляционный NEOCLIMA TCP 25/8-180
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Циркуляционные насосы
    Насос циркуляционный NEOCLIMA TCP 25/8-180
    Арт. X16946408
    Насос циркуляционный NEOCLIMA TCP 25/8-180
    Насос циркуляционный NEOCLIMA TCP 25/8-180
    Насос циркуляционный NEOCLIMA TCP 25/8-180
      Насос циркуляционный NEOCLIMA TCP 25/8-180
      Насос циркуляционный NEOCLIMA TCP 25/8-180
      Насос циркуляционный NEOCLIMA TCP 25/8-180

      Насос циркуляционный NEOCLIMA TCP 25/8-180

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X16946408

      Характеристики

      Производитель
      		NeoClima
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Греция
      Высокий напор
      		Нет
      Для повышения давления
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Циркуляционный насос Neoclima TCP 25/8-180 используется в системах отопления, горячего водоснабжения и в системах теплых полов. Данное устройство обладает высокой производительностью и экономичным потреблением электроэнергии. Насос имеет три режима работы. Чугунный корпус увеличивает надежность и срок службы агрегата.

        Преимущества 

        • Циркуляционный насос обеспечивает циркуляцию воды в системах отопления и горячего водоснабжения, системах обогрева полов
        • Данный прибор имеет небольшие габариты и вес
        • Насос работает практически бесшумно
        • Экономичное потребление электроэнергии
        • Чугунные гайки ( в комплекте)
        • Материал вала-керамика, обеспечивающая высокую прочность и надежность
        • Рабочее колесо - пластик (норил) -низкая степень трения с водой
        • Механические уплотнения - графит
        • Три ступени мощности

        На насос NEOCLIMA TCP 25/8 180 цена на сайте магазина указана с учетом скидки -37%. Мы снизим стоимость товара, если вы найдете более низкую цену на данную модель у других интернет-магазинов. Купить насос NEOCLIMA TCP 25/8 вы можете на официальном сайте магазина «Бигам» www.bigam.ru, предварительно ознакомившись с преимуществами модели. Доставка купленных товаров осуществляется по всей России. Если у вас есть неисправная техника, то вы можете обратиться в наш сервисный центр, контакты которого указаны на сайте магазина.