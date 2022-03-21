Циркуляционный насос Neoclima TCP 32/8-180
Арт. X16946186
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Греция
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Высокий напор
|Нет
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Для повышения давления
|Нет
- Циркуляционный насос Neoclima TCP 32/8-180 подходит для установки в различных системах отопления. Также его можно использовать в системах горячего водоснабжения для циркуляции. Насос выполнен из чугуна и имеет три скорости вращения вала. Материал вала - керамика, обеспечивающая высокую прочность и надежность устройства. Данный прибор имеет небольшие габариты и вес для удобства монтажа.
Преимущества
- Циркуляционный насос обеспечивает циркуляцию воды в системах отопления и горячего водоснабжения, системах обогрева полов
- Данный прибор имеет небольшие габариты и вес
- Насос работает практически бесшумно
- Экономичное потребление электроэнергии
- Чугунные гайки (в комплекте)
- Материал вала-керамика, обеспечивающая высокую прочность и надежность
- Рабочее колесо - пластик (норил) - низкая степень трения с водой
- Механические уплотнения - графит
- Три ступени мощности
- Гарантия от производителя 2 года