Преимущества

Циркуляционный насос обеспечивает циркуляцию воды в системах отопления и горячего водоснабжения, системах обогрева полов

Данный прибор имеет небольшие габариты и вес

Насос работает практически бесшумно

Экономичное потребление электроэнергии

Чугунные гайки (в комплекте)

Материал вала-керамика, обеспечивающая высокую прочность и надежность

Рабочее колесо - пластик (норил) - низкая степень трения с водой

Механические уплотнения - графит

Три ступени мощности

Гарантия от производителя 2 года

Циркуляционный насос Neoclima TCP 32/8-180 подходит для установки в различных системах отопления. Также его можно использовать в системах горячего водоснабжения для циркуляции. Насос выполнен из чугуна и имеет три скорости вращения вала. Материал вала - керамика, обеспечивающая высокую прочность и надежность устройства. Данный прибор имеет небольшие габариты и вес для удобства монтажа.