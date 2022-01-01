Насос погружной 40-25Т 380В

Насос ГНОМ - грязевой одноступенчатый моноблочный, предназначен для понижения грунтовых вод, откачивания воды из затопленных подвалов, а также для полива. Рабочее колесо изготовлено из высокопрочного чугуна и конструктивно облегчен легкий доступ для его очистки. Перекачиваемая жидкость: сточные воды плотностью до 1100 кг/м3 при содержании твердых механических примесей до 10% по массе с плотностью твердых частиц не более 2500 кг/м3 и максимальным размером до 5 мм