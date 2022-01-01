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Насос погружной 40-25Т 380В
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Грязевые и дренажные насосы
    Насос погружной 40-25Т 380В
    Арт. X1692379
    Насос погружной 40-25Т 380В

      Насос погружной 40-25Т 380В

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X1692379

      Характеристики

      Производитель
      		Ливгидромаш
      Соединитель в комплекте
      		нет
      Высокий напор
      		Нет
      Для повышения давления
      		Нет
      Частотное регулирование
      		без частотного регулирования
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Насос ГНОМ - грязевой одноступенчатый моноблочный, предназначен для понижения грунтовых вод, откачивания воды из затопленных подвалов, а также для полива. Рабочее колесо изготовлено из высокопрочного чугуна и конструктивно облегчен легкий доступ для его очистки. Перекачиваемая жидкость: сточные воды плотностью до 1100 кг/м3 при содержании твердых механических примесей до 10% по массе с плотностью твердых частиц не более 2500 кг/м3 и максимальным размером до 5 мм