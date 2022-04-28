Дренажный насос Belamos Omega 350 LX

Преимущества

Насос идеально подходит для организации полива огорода из бочки

Компактный и мобильный благодаря небольшим размерам

Нет необходимости в техобслуживании

Рабочий конец вала: нержавеющая сталь

Механическое уплотнение: керамика-графит-NBR

В насосе установлен однофазный электродвигатель с теплозащитой

Погружной дренажный насос Беламос Omega 350 LX применяется для организации полива огорода из бочки. Он способен перекачивать 50 литров жидкости в минуту. В насосе установлен однофазный электродвигатель с теплозащитой, что обеспечивает продолжительную и бесперебойную работу. Устройство оборудовано поплавковым механизмом. Корпус изделия выполнен из ударопрочного пластика.