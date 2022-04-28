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Дренажный насос Belamos Omega 350 LX
Арт. X169125171
Характеристики
|
Производитель
|
Самовсасывающий
|Да
|
Соединитель в комплекте
|универсальный коннектор
|
Высокий напор
|Нет
|
Для повышения давления
|Нет
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- Погружной дренажный насос Беламос Omega 350 LX применяется для организации полива огорода из бочки. Он способен перекачивать 50 литров жидкости в минуту. В насосе установлен однофазный электродвигатель с теплозащитой, что обеспечивает продолжительную и бесперебойную работу. Устройство оборудовано поплавковым механизмом. Корпус изделия выполнен из ударопрочного пластика.
Преимущества
- Насос идеально подходит для организации полива огорода из бочки
- Компактный и мобильный благодаря небольшим размерам
- Нет необходимости в техобслуживании
- Рабочий конец вала: нержавеющая сталь
- Механическое уплотнение: керамика-графит-NBR
- В насосе установлен однофазный электродвигатель с теплозащитой