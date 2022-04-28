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Дренажный насос Belamos Omega 350 LX
4.7
6
5 335 ₽
Грязевые и дренажные насосы
  • Персональная скидка
Дренажный насос Belamos Omega 350 LX
Арт. X169125171
4.7
6
Дренажный насос Belamos Omega 350 LX
Дренажный насос Belamos Omega 350 LX
Дренажный насос Belamos Omega 350 LX
  • Персональная скидка
Дренажный насос Belamos Omega 350 LX
Дренажный насос Belamos Omega 350 LX
Дренажный насос Belamos Omega 350 LX

Дренажный насос Belamos Omega 350 LX

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5 335 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать завтра или позже
    из 618 пунктов выдачи, 206 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽
Арт. X169125171
4.7
6

Характеристики

Производитель
Belamos
Самовсасывающий
Да
Соединитель в комплекте
универсальный коннектор
Высокий напор
Нет
Для повышения давления
Нет
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
5 335 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать завтра или позже
    из 618 пунктов выдачи, 206 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽

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Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
  • Погружной дренажный насос Беламос Omega 350 LX применяется для организации полива огорода из бочки. Он способен перекачивать 50 литров жидкости в минуту. В насосе установлен однофазный электродвигатель с теплозащитой, что обеспечивает продолжительную и бесперебойную работу. Устройство оборудовано поплавковым механизмом. Корпус изделия выполнен из ударопрочного пластика.

    Преимущества

    • Насос идеально подходит для организации полива огорода из бочки
    • Компактный и мобильный благодаря небольшим размерам
    • Нет необходимости в техобслуживании
    • Рабочий конец вала: нержавеющая сталь
    • Механическое уплотнение: керамика-графит-NBR
    • В насосе установлен однофазный электродвигатель с теплозащитой