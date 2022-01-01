Циркуляционный насос P.I.T. PCP015009-25/6, 93 Вт

Преимущества

Три скорости: 93, 67, 46 Вт

Охлаждение и смазка подшипников осуществляется перекачиваемой жидкостью

P.I.T. PCP015009-25/6 не требует специального обслуживания

Тихая работа

Долгий срок службы

Циркуляционный насос P.I.T. PCP015009-25/6 удобен для использования в центральных отопительных установках. Потребляет мало электроэнергии. Прост и надежен в эксплуатации. Не требует специальных навыков.