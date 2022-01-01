Циркуляционный насос P.I.T. PCP015009-25/6, 93 Вт
Арт. О00000029526
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Китай
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Высокий напор
|Нет
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Для повышения давления
|Да
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- Циркуляционный насос P.I.T. PCP015009-25/6 удобен для использования в центральных отопительных установках. Потребляет мало электроэнергии. Прост и надежен в эксплуатации. Не требует специальных навыков.
Преимущества
- Три скорости: 93, 67, 46 Вт
- Охлаждение и смазка подшипников осуществляется перекачиваемой жидкостью
- P.I.T. PCP015009-25/6 не требует специального обслуживания
- Тихая работа
- Долгий срок службы