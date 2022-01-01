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Циркуляционный насос P.I.T. PCP015009-25/6, 93 Вт
Найти аналог
Циркуляционные насосы
    Циркуляционный насос P.I.T. PCP015009-25/6, 93 Вт
    Арт. О00000029526
    Циркуляционный насос P.I.T. PCP015009-25/6, 93 Вт

      Циркуляционный насос P.I.T. PCP015009-25/6, 93 Вт

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000029526

      Характеристики

      Производитель
      		P.I.T.
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Китай
      Высокий напор
      		Нет
      Для повышения давления
      		Да
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Циркуляционный насос P.I.T. PCP015009-25/6 удобен для использования в центральных отопительных установках. Потребляет мало электроэнергии. Прост и надежен в эксплуатации. Не требует специальных навыков.

        Преимущества

        • Три скорости: 93, 67, 46 Вт
        • Охлаждение и смазка подшипников осуществляется перекачиваемой жидкостью
        • P.I.T. PCP015009-25/6 не требует специального обслуживания
        • Тихая работа
        • Долгий срок службы