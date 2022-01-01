Циркуляционный насос P.I.T. PCP015031-25/4 удобен для использования в центральных отопительных установках. Потребляет мало электроэнергии. Корпус выполнен из чугуна, благодаря чему имеет долгий срок службы. Изделие не требует дополнительного сервисного обслуживания и отличается простотой монтажа.



Преимущества