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Циркуляционный насос P.I.T. PCP015031-25/4
Найти аналог
Циркуляционные насосы
    Циркуляционный насос P.I.T. PCP015031-25/4
    Арт. О00000033356
    Циркуляционный насос P.I.T. PCP015031-25/4
    Циркуляционный насос P.I.T. PCP015031-25/4
      Циркуляционный насос P.I.T. PCP015031-25/4
      Циркуляционный насос P.I.T. PCP015031-25/4

      Циркуляционный насос P.I.T. PCP015031-25/4

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000033356

      Характеристики

      Производитель
      		P.I.T.
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Китай
      Высокий напор
      		Нет
      Для повышения давления
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Циркуляционный насос P.I.T. PCP015031-25/4 удобен для использования в центральных отопительных установках. Потребляет мало электроэнергии. Корпус выполнен из чугуна, благодаря чему имеет долгий срок службы. Изделие не требует дополнительного сервисного обслуживания и отличается простотой монтажа.

        Преимущества

        • Бесшумная работа P.I.T. PCP015031-25/4 не мешает окружающим
        • Насос устанавливается непосредственно на трубопроводе
        • Малый размер
        • Большой срок эксплуатации
        • Благодаря небольшому весу, легко переносить
        • Сделан из надежного чугуна