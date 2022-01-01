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Пистолет для монтажной пены Sturm 1073-06-02 (тефлоновое покрытие)
Найти аналог
Пистолеты для монтажной пены
    Пистолет для монтажной пены Sturm 1073-06-02 (тефлоновое покрытие)
    Арт. Х1308882
    Пистолет для монтажной пены Sturm 1073-06-02 (тефлоновое покрытие)

      Пистолет для монтажной пены Sturm 1073-06-02 (тефлоновое покрытие)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      14 месяцев гарантии
      Арт. Х1308882

      Характеристики

      Производитель
      		Sturm
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Подходит для
      		для монтажной пены
      Материал рукояти
      		пластик
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      14 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Пистолет для пены Professional Sturm 1073-06-02 имеет разборную конструкцию. Предназначен для проведения работы по запениванию. Рабочие элементы имеют тефлоновое покрытие, что обеспечивает легкость очистку инструмента от остатков пены.

        Преимущества

        • Профессиональная серия
        • Игла и корпус пистолета для пены Professional Sturm 1073-06-02 покрыты тефлоном
        • Прокладки из специального пластика и латуни - герметичность узла на протяжении всего срока службы пистолета
        • Разборный ствол продлевает срок службы пистолета