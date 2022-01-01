Пистолет для монтажной пены Sturm 1073-06-02 (тефлоновое покрытие)

Преимущества

Профессиональная серия

Игла и корпус пистолета для пены Professional Sturm 1073-06-02 покрыты тефлоном

Прокладки из специального пластика и латуни - герметичность узла на протяжении всего срока службы пистолета

Разборный ствол продлевает срок службы пистолета

Пистолет для пены Professional Sturm 1073-06-02 имеет разборную конструкцию. Предназначен для проведения работы по запениванию. Рабочие элементы имеют тефлоновое покрытие, что обеспечивает легкость очистку инструмента от остатков пены.