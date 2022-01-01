Пистолет для монтажной пены Sturm 1073-06-02 (тефлоновое покрытие)
Арт. Х1308882
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Подходит для
|для монтажной пены
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Материал рукояти
|пластик
- Пистолет для пены Professional Sturm 1073-06-02 имеет разборную конструкцию. Предназначен для проведения работы по запениванию. Рабочие элементы имеют тефлоновое покрытие, что обеспечивает легкость очистку инструмента от остатков пены.
Преимущества
- Профессиональная серия
- Игла и корпус пистолета для пены Professional Sturm 1073-06-02 покрыты тефлоном
- Прокладки из специального пластика и латуни - герметичность узла на протяжении всего срока службы пистолета
- Разборный ствол продлевает срок службы пистолета