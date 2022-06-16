Универсальный усиленный плуг Huter (220 мм)
Арт. О00000013658
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Германия
|
Тип навесного оборудования
|плуг
|
Количество предметов, шт
|1
- Плуг универсальный усиленный 220 мм Huter 71/3/62 совместим практически с любыми мотоблоками и другими сельскохозяйственными машинами. Глубина обработки почвы настраивается в зависимости от ее вида и технологии обработки.
Для установки плуга рекомендовано применять универсальную регулируемую сцепку 71/3/66 Huter для GMC, MK.
Преимущества
- Плуг Huter 71/3/62 имеет большую высоту, чем стандартный плуг, что позволяет более комфортно работать с мотоблоками
- Используется для вспахивания и удобрения почвы
- Плугом можно обработать землю на глубину до 20 см