Универсальный усиленный плуг Huter (220 мм)

Преимущества

Плуг Huter 71/3/62 имеет большую высоту, чем стандартный плуг, что позволяет более комфортно работать с мотоблоками

Используется для вспахивания и удобрения почвы

Плугом можно обработать землю на глубину до 20 см

Плуг универсальный усиленный 220 мм Huter 71/3/62 совместим практически с любыми мотоблоками и другими сельскохозяйственными машинами. Глубина обработки почвы настраивается в зависимости от ее вида и технологии обработки.Для установки плуга рекомендовано применять универсальную регулируемую сцепку 71/3/66 Huter для GMC, MK.