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Универсальный усиленный плуг Huter (220 мм)
5.0
2
Найти аналог
Плуги
    Универсальный усиленный плуг Huter (220 мм)
    Арт. О00000013658
    5.0
    2
    Универсальный усиленный плуг Huter (220 мм)

      Универсальный усиленный плуг Huter (220 мм)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. О00000013658
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Huter
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Тип навесного оборудования
      		плуг
      Количество предметов, шт
      		1
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Плуг универсальный усиленный 220 мм Huter 71/3/62 совместим практически с любыми мотоблоками и другими сельскохозяйственными машинами. Глубина обработки почвы настраивается в зависимости от ее вида и технологии обработки.
        Для установки плуга рекомендовано применять универсальную регулируемую сцепку 71/3/66 Huter для GMC, MK.

        Преимущества

        • Плуг Huter 71/3/62 имеет большую высоту, чем стандартный плуг, что позволяет более комфортно работать с мотоблоками
        • Используется для вспахивания и удобрения почвы
        • Плугом можно обработать землю на глубину до 20 см