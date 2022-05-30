Плуг универсальный БЕЛАРУС ПУ-00.000 используется в качестве навесного оборудования для мотоблоков, и широко применяется для осуществления сельскохозяйственных работ. К многочисленным задачам плуга Беларус можно включить вспахивание почвы, ее рыхление, окучивание грядок, сбор корнеплодных взращиваемых культур. Плуг выполнен из высококачественного стального сплава, позволивших ему достигнуть отличных результатов: вместе с мотоблоком он способен обрабатывать до тысячи квадратных метров земли за один рабочий час. Плуг обязательно пригодится для работы в огороде или саду, в теплицах, на сельскохозяйственных угодьях и придомовых участках.

Преимущества плуга Беларус ПУ 00.000 01:

Универсальный;

Качественный;

Долго служит;

Быстро работает.

Комплектация: