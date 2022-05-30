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Плуг универсальный Беларус ПУ-00.000
5.0
3
9 380 ₽
Плуги
    Плуг универсальный Беларус ПУ-00.000
    Арт. X190394455
    5.0
    3
    Плуг универсальный Беларус ПУ-00.000

      Плуг универсальный Беларус ПУ-00.000

      9 380 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 7 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 792 ₽
      • Доставка завтра или позже, 850 ₽
      Арт. X190394455
      5.0
      3

      Характеристики

      Производитель
      		Belarus
      Страна производства
      		Беларусь
      Родина бренда
      		Беларусь
      Тип навесного оборудования
      		плуг
      Количество предметов, шт
      		1
      Все характеристики
      9 380 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 7 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 792 ₽
      • Доставка завтра или позже, 850 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить

      • Плуг универсальный БЕЛАРУС ПУ-00.000 используется в качестве навесного оборудования для мотоблоков, и широко применяется для осуществления сельскохозяйственных работ. К многочисленным задачам плуга Беларус можно включить вспахивание почвы, ее рыхление, окучивание грядок, сбор корнеплодных взращиваемых культур. Плуг выполнен из высококачественного стального сплава, позволивших ему достигнуть отличных результатов: вместе с мотоблоком он способен обрабатывать до тысячи квадратных метров земли за один рабочий час. Плуг обязательно пригодится для работы в огороде или саду, в теплицах, на сельскохозяйственных угодьях и придомовых участках.

        Преимущества плуга Беларус ПУ 00.000 01:

        • Универсальный;
        • Качественный;
        • Долго служит;
        • Быстро работает.

        Комплектация:

        • Плуг в сборе;
        • Инструкция;
        • Упаковка.