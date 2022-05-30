Плуг универсальный Беларус ПУ-00.000
Арт. X190394455
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Беларусь
|
Родина бренда
|Беларусь
|
Тип навесного оборудования
|плуг
|
Количество предметов, шт
|1
Плуг универсальный БЕЛАРУС ПУ-00.000 используется в качестве навесного оборудования для мотоблоков, и широко применяется для осуществления сельскохозяйственных работ. К многочисленным задачам плуга Беларус можно включить вспахивание почвы, ее рыхление, окучивание грядок, сбор корнеплодных взращиваемых культур. Плуг выполнен из высококачественного стального сплава, позволивших ему достигнуть отличных результатов: вместе с мотоблоком он способен обрабатывать до тысячи квадратных метров земли за один рабочий час. Плуг обязательно пригодится для работы в огороде или саду, в теплицах, на сельскохозяйственных угодьях и придомовых участках.
Преимущества плуга Беларус ПУ 00.000 01:
- Универсальный;
- Качественный;
- Долго служит;
- Быстро работает.
Комплектация:
- Плуг в сборе;
- Инструкция;
- Упаковка.