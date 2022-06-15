Пневматический гайковерт AV Steel AV-720880
Арт. О00000005535
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Давление, атм
|6.2
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Набор головок в комплекте
|Нет
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Пневматический гайковерт AV Steel AV-720880 предназначен для работы с резьбовым крепежом. Данная модель оснащена удобной рукояткой, обеспечивающей контроль над инструментом. Мощный пневмопривод отвечает за высокий крутящий момент, за счет чего достигается эффективность использования. Благодаря компактным размерам обусловлено удобство работы в труднодоступных местах.
Преимущества
- Пневматический привод для автономной работы
- Высокая мощность для эффективной работы
- Металлический корпус редуктора для продолжительного срока службы
- Удобная рукоятка для надежного хвата
- Прочный корпус для устойчивости к повышенным нагрузкам
- Регулировка мощности