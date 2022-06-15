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Пневматический гайковерт AV Steel AV-720880
5.0
2
Найти аналог
Пневматические гайковерты
    Пневматический гайковерт AV Steel AV-720880
    Арт. О00000005535
    5.0
    2
    Пневматический гайковерт AV Steel AV-720880
    Пневматический гайковерт AV Steel AV-720880
    Пневматический гайковерт AV Steel AV-720880
    Пневматический гайковерт AV Steel AV-720880
    Пневматический гайковерт AV Steel AV-720880
    Пневматический гайковерт AV Steel AV-720880
      Пневматический гайковерт AV Steel AV-720880
      Пневматический гайковерт AV Steel AV-720880
      Пневматический гайковерт AV Steel AV-720880
      Пневматический гайковерт AV Steel AV-720880
      Пневматический гайковерт AV Steel AV-720880
      Пневматический гайковерт AV Steel AV-720880

      Пневматический гайковерт AV Steel AV-720880

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000005535
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		AV Steel
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Давление, атм
      		6.2
      Набор головок в комплекте
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Пневматический гайковерт AV Steel AV-720880 предназначен для работы с резьбовым крепежом. Данная модель оснащена удобной рукояткой, обеспечивающей контроль над инструментом. Мощный пневмопривод отвечает за высокий крутящий момент, за счет чего достигается эффективность использования. Благодаря компактным размерам обусловлено удобство работы в труднодоступных местах.

        Преимущества 

        • Пневматический привод для автономной работы
        • Высокая мощность для эффективной работы
        • Металлический корпус редуктора для продолжительного срока службы
        • Удобная рукоятка для надежного хвата
        • Прочный корпус для устойчивости к повышенным нагрузкам
        • Регулировка мощности 