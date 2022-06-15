Пневматический гайковерт AV Steel AV-720880 предназначен для работы с резьбовым крепежом. Данная модель оснащена удобной рукояткой, обеспечивающей контроль над инструментом. Мощный пневмопривод отвечает за высокий крутящий момент, за счет чего достигается эффективность использования. Благодаря компактным размерам обусловлено удобство работы в труднодоступных местах.

Преимущества