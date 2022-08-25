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Пневмогайковерт IWC 1100 1/2, 1100Нм, 6,3 бар, композитный корпус
5.0
1
Найти аналог
Пневматические гайковерты
    Пневмогайковерт IWC 1100 1/2, 1100Нм, 6,3 бар, композитный корпус
    Арт. fubag_1109
    5.0
    1
    Пневмогайковерт IWC 1100 1/2, 1100Нм, 6,3 бар, композитный корпус
    Пневмогайковерт IWC 1100 1/2, 1100Нм, 6,3 бар, композитный корпус
    Пневмогайковерт IWC 1100 1/2, 1100Нм, 6,3 бар, композитный корпус
    Пневмогайковерт IWC 1100 1/2, 1100Нм, 6,3 бар, композитный корпус
      Пневмогайковерт IWC 1100 1/2, 1100Нм, 6,3 бар, композитный корпус
      Пневмогайковерт IWC 1100 1/2, 1100Нм, 6,3 бар, композитный корпус
      Пневмогайковерт IWC 1100 1/2, 1100Нм, 6,3 бар, композитный корпус
      Пневмогайковерт IWC 1100 1/2, 1100Нм, 6,3 бар, композитный корпус

      Пневмогайковерт IWC 1100 1/2, 1100Нм, 6,3 бар, композитный корпус

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. fubag_1109
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Fubag
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Давление, атм
      		6.3
      Набор головок в комплекте
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Ударный пневмогайковерт FUBAG IWC 1100 1/2" 100220 выполнен из композитного материала, который является износостойким. Наличие удара позволяет откручивать приржавевший и закисший крепеж. Инструмент широко используется в автосервисах, производственных цехах, ремонтных мастерских.

        Преимущества

        • 3-х ступенчатый регулятор мощности на закручивание
        • Удобная рукоятка - для комфортной работы ударным пневмогайковертом FUBAG IWC 1100 1/2" 100220
        • Низкая пожаро- и взрывоопасность рабочего процесса благодаря работе на сжатом воздухе
        • Наличие удара - для мгновенного откручивания приржавевших и закисших гаек