Пневмогайковерт IWC 1100 1/2, 1100Нм, 6,3 бар, композитный корпус
Арт. fubag_1109
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Давление, атм
|6.3
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Набор головок в комплекте
|Нет
- Ударный пневмогайковерт FUBAG IWC 1100 1/2" 100220 выполнен из композитного материала, который является износостойким. Наличие удара позволяет откручивать приржавевший и закисший крепеж. Инструмент широко используется в автосервисах, производственных цехах, ремонтных мастерских.
Преимущества
- 3-х ступенчатый регулятор мощности на закручивание
- Удобная рукоятка - для комфортной работы ударным пневмогайковертом FUBAG IWC 1100 1/2" 100220
- Низкая пожаро- и взрывоопасность рабочего процесса благодаря работе на сжатом воздухе
- Наличие удара - для мгновенного откручивания приржавевших и закисших гаек