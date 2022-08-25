Пневмогайковерт IWC 1100 1/2, 1100Нм, 6,3 бар, композитный корпус

Преимущества

3-х ступенчатый регулятор мощности на закручивание

Удобная рукоятка - для комфортной работы ударным пневмогайковертом FUBAG IWC 1100 1/2" 100220

Низкая пожаро- и взрывоопасность рабочего процесса благодаря работе на сжатом воздухе

Наличие удара - для мгновенного откручивания приржавевших и закисших гаек

Ударный пневмогайковерт FUBAG IWC 1100 1/2" 100220 выполнен из композитного материала, который является износостойким. Наличие удара позволяет откручивать приржавевший и закисший крепеж. Инструмент широко используется в автосервисах, производственных цехах, ремонтных мастерских.