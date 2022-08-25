Строительный уровень TITAN 1200

Описание:

Преимущества:

Специальный алюминиевый профиль. ADA TITAN 1200 сделан из толстостенного алюминиевого профиля. Профиль имеет Х-образную форму. Такая конструкция позволяет эффективно противостоять значительным нагрузкам на кручение и изгиб и тем более на излом. Держать такой профиль гораздо комфортабельнее чем обычный прямоугольный. Рука на соскальзывает с боковых поверхностей.

Противоударная конструкция. Уровень не боится падений с высоты и сильных ударов. Все детали надежно закреплены. Массивные торцевые заглушки выполнены из резины и выполняют двойную функцию: защищают от ударов с торца, а специальный вырез служит для подвешивания уровня при хранении.

Фрезерованные рабочие поверхности. Профиль уровня выполнен с двумя фрезерованными рабочими поверхностями. Фрезеровка выполнена с высокой точностью и качеством. Такая рабочая поверхность никогда не будет скользить, а точность измерений будет всегда на высоте.

Специальная форма рабочих поверхностей. Обе поверхности имеют специальные вырезы. На одной поверхности вырез V-образный для быстрой установки на цилиндрических трубах. На второй П-образный вырез для квадратных труб.

Три пузырьковых камеры. Для точных измерений в профиле вклеены три пузырьковых камеры: два на концах уровня для вертикали и один по середине для горизонтали. Благодаря Х-образной форме профиля камеры надежно закреплены и не боятся даров и падений с высоты. На камерах нанесены риски для создания уклона с шагом в 0,5°.

Врезные ручки. В профиле сделаны две специальные ручки для комфортной работы. Форма и размер ручек позволяет надежно удерживать уровень как в перчатках так и без них. Прорезиненная поверхность не проскальзывает и позволяет надежно удерживать уровень в любом положении.

Противоударный уровень ADA TITAN 1200 отличный выбор для повседневной работы на стройплощадке.

Строительный уровень ADA Titan 1200 А00389 с фрезерованными поверхностями используется для работ на строительной площадке. Изготовлен из алюминиевого профиля, защищен от ударов, что гарантирует долгий срок службы. Особенности модели: Х-образная форма - для стойкости на изгиб и излом, специальные вырезы на рабочих поверхностях - для быстрой установки на цилиндрических и квадратных трубах. Врезные ручки способствуют удобному пользованию инструментом.