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Строительный уровень TITAN 600
5.0
1
Найти аналог
Строительные уровни
    Строительный уровень TITAN 600
    Арт. geototal_599
    5.0
    1
    Строительный уровень TITAN 600
    Строительный уровень TITAN 600
    Строительный уровень TITAN 600
      Строительный уровень TITAN 600
      Строительный уровень TITAN 600
      Строительный уровень TITAN 600

      Строительный уровень TITAN 600

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. geototal_599
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Ada
      Тип
      		пузырьковый
      Количество глазков, шт
      		3
      Количество рукояток, шт
      		1
      Наличие магнита
      		Нет
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      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Статьи и обзоры

      • Описание:

        Строительный уровень ADA Titan 600 А00386 - качественный инструмент для определения отклонений поверхностей. Удобен в использовании благодаря врезным прорезиненным ручкам. Алюминиевый профиль имеет Х-образную форму. Фрезерование рабочих поверхностей обеспечивает точность 0.057°. Заглушки служат для защиты уровня при падении. Есть отверстия для хранения инструмента в подвешенном виде.

        Преимущества:

        • Специальный алюминиевый профиль. ADA TITAN 600 сделан из толстостенного алюминиевого профиля. Профиль имеет Х-образную форму. Такая конструкция позволяет эффективно противостоять значительным нагрузкам на кручение и изгиб и тем более на излом. Держать такой профиль гораздо комфортабельнее чем обычный прямоугольный. Рука на соскальзывает с боковых поверхностей.
        • Противоударная конструкция. Уровень не боится падений с высоты и сильных ударов. Все детали надежно закреплены. Массивные торцевые заглушки выполнены из резины и выполняют двойную функцию: защищают от ударов с торца, а специальный вырез служит для подвешивания уровня при хранении.
        • Фрезерованные рабочие поверхности. Профиль уровня выполнен с двумя фрезерованными рабочими поверхностями. Фрезеровка выполнена с высокой точностью и качеством. Такая рабочая поверхность никогда не будет скользить, а точность измерений будет всегда на высоте.
        • Специальная форма рабочих поверхностей. Обе поверхности имеют специальные вырезы. На одной поверхности вырез V-образный для быстрой установки на цилиндрических трубах. На второй П-образный вырез для квадратных труб.
        • Три пузырьковых камеры. Для точных измерений в профиле вклеены три пузырьковых камеры: два на концах уровня для вертикали и один по середине для горизонтали. Благодаря Х-образной форме профиля камеры надежно закреплены и не боятся даров и падений с высоты. На камерах нанесены риски для создания уклона с шагом в 0,5°.
        • Врезные ручки. В профиле сделаны две специальные ручки для комфортной работы. Форма и размер ручек позволяет надежно удерживать уровень как в перчатках так и без них. Прорезиненная поверхность не проскальзывает и позволяет надежно удерживать уровень в любом положении.
        • Противоударный уровень ADA TITAN 600 отличный выбор для повседневной работы на стройплощадке.