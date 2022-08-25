Строительный уровень Stayer Prostabil 3471-080_z01
Арт. Ю00000014780
Характеристики
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Производитель
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Тип
|пузырьковый
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Количество глазков, шт
|3
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Количество рукояток, шт
|2
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Погрешность, мм/м
|1
- Выполнен из авиационного алюминия, фрезерованная рабочая поверхность делает возможным погрешность измерения не более 1 мм/м. Внешний вид корпуса - коробчатый усиленный, что добавляет жесткости изделию. Количество капсул - 3, используются для проверки вертикали и горизонтали, а также наклона плоскости.
Преимущества
- Точность: 1 мм/м
- 3 ударозащищенные ампулы (1 поворотная)
- Особо усиленный профиль
- Две фрезерованные поверхности