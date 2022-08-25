Строительный уровень Stayer Prostabil 3471-080_z01

Преимущества

Точность: 1 мм/м

3 ударозащищенные ампулы (1 поворотная)

Особо усиленный профиль

Две фрезерованные поверхности

Выполнен из авиационного алюминия, фрезерованная рабочая поверхность делает возможным погрешность измерения не более 1 мм/м. Внешний вид корпуса - коробчатый усиленный, что добавляет жесткости изделию. Количество капсул - 3, используются для проверки вертикали и горизонтали, а также наклона плоскости.