Каталог товаров
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Строительный уровень Stayer Prostabil 3471-080_z01
5.0
1
761 ₽
Строительные уровни
  • Персональная скидка
Строительный уровень Stayer Prostabil 3471-080_z01
Арт. Ю00000014780
5.0
1
Строительный уровень Stayer Prostabil 3471-080_z01
Строительный уровень Stayer Prostabil 3471-080_z01
Строительный уровень Stayer Prostabil 3471-080_z01
Строительный уровень Stayer Prostabil 3471-080_z01
Строительный уровень Stayer Prostabil 3471-080_z01
Строительный уровень Stayer Prostabil 3471-080_z01
Строительный уровень Stayer Prostabil 3471-080_z01
Строительный уровень Stayer Prostabil 3471-080_z01
Строительный уровень Stayer Prostabil 3471-080_z01
Строительный уровень Stayer Prostabil 3471-080_z01
Строительный уровень Stayer Prostabil 3471-080_z01
Строительный уровень Stayer Prostabil 3471-080_z01
Строительный уровень Stayer Prostabil 3471-080_z01
Строительный уровень Stayer Prostabil 3471-080_z01

Строительный уровень Stayer Prostabil 3471-080_z01

761 ₽
за штуку
цена при
заказе на сайте
Получить ещё скидку
-77 ₽
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 633 пунктов выдачи, 229 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽
Арт. Ю00000014780
5.0
1

Характеристики

Производитель
Stayer
Тип
пузырьковый
Количество глазков, шт
3
Количество рукояток, шт
2
Погрешность, мм/м
1
Все характеристики
  • Персональная скидка
761 ₽
за штуку
цена при
заказе на сайте
Получить ещё скидку
-77 ₽
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 633 пунктов выдачи, 229 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽
Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
  • Выполнен из авиационного алюминия, фрезерованная рабочая поверхность делает возможным погрешность измерения не более 1 мм/м. Внешний вид корпуса - коробчатый усиленный, что добавляет жесткости изделию. Количество капсул - 3, используются для проверки вертикали и горизонтали, а также наклона плоскости.

    Преимущества

    • Точность: 1 мм/м
    • 3 ударозащищенные ампулы (1 поворотная)
    • Особо усиленный профиль
    • Две фрезерованные поверхности