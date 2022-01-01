Пуско-зарядное устройство Aurora START 400, 700 А/ч

Преимущества

Индикатор тока зарядки и пуска

Защита от перегрузок и неправильной полярности

Таймер режима зарядки

Современный дизайн

Ударопрочный пластиковый корпус

Вентиляционные отверстия на корпусе

Долгий срок службы

Пуско-зарядное устройство AURORA START 400 BLUE 12911 используется для зарядки 12/24 В аккумуляторных батарей, а также для быстрого и легкого запуска легковых и грузовых автомобилей, моторных лодок, мотоциклов, микроавтобусов и другой техники. Агрегат работает в нескольких режимах (пуск, зарядка, режим Boost). Модель имеет простую и понятную панель управления с индикацией процесса работы