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Пуско-зарядное устройство Aurora START 400, 700 А/ч
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Пуско-зарядные устройства
    Пуско-зарядное устройство Aurora START 400, 700 А/ч
    Арт. aurora_4109
    Пуско-зарядное устройство Aurora START 400, 700 А/ч

      Пуско-зарядное устройство Aurora START 400, 700 А/ч

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. aurora_4109

      Характеристики

      Производитель
      		Aurora
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Макс. ток заряда, А
      		40
      Для грузового автомобиля
      		Да
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Пуско-зарядное устройство AURORA START 400 BLUE 12911 используется для зарядки 12/24 В аккумуляторных батарей, а также для быстрого и легкого запуска легковых и грузовых автомобилей, моторных лодок, мотоциклов, микроавтобусов и другой техники. Агрегат работает в нескольких режимах (пуск, зарядка, режим Boost). Модель имеет простую и понятную панель управления с индикацией процесса работы

        Преимущества

        • Индикатор тока зарядки и пуска
        • Защита от перегрузок и неправильной полярности
        • Таймер режима зарядки
        • Современный дизайн
        • Ударопрочный пластиковый корпус
        • Вентиляционные отверстия на корпусе
        • Долгий срок службы