Решетка вентиляционная Vents 4 CA, 600x600 мм

Преимущества

Изготовлена из высококачественного алюминиевого профиля и окрашена методом порошкового напыления в белый цвет (RAL 9016)

Для удобства обслуживания и монтажа внутренняя часть решетки может выниматься и устанавливаться на уже смонтированную раму

Монтаж решетки к воздуховоду осуществляется с помощью самонарезающих винтов

Посадочный размер вентиляционного канала - 456x456 мм

Потолочная вентиляционная решетка Vents 4 CA предназначена для подачи и удаления воздуха в системах вентиляции и кондиционирования.