Решетка вентиляционная Vents 4 CA, 600x600 мм
Арт. X69914543502
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Количество предметов, шт
|1
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Габариты, мм
|600x600
- Потолочная вентиляционная решетка Vents 4 CA предназначена для подачи и удаления воздуха в системах вентиляции и кондиционирования.
Преимущества
- Изготовлена из высококачественного алюминиевого профиля и окрашена методом порошкового напыления в белый цвет (RAL 9016)
- Для удобства обслуживания и монтажа внутренняя часть решетки может выниматься и устанавливаться на уже смонтированную раму
- Монтаж решетки к воздуховоду осуществляется с помощью самонарезающих винтов
- Посадочный размер вентиляционного канала - 456x456 мм