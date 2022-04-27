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Решетка вентиляционная Vents 4 CA, 600x600 мм
4.5
2
Найти аналог
Решетки вентиляционные
    Решетка вентиляционная Vents 4 CA, 600x600 мм
    Арт. X69914543502
    4.5
    2
    Решетка вентиляционная Vents 4 CA, 600x600 мм

      Решетка вентиляционная Vents 4 CA, 600x600 мм

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X69914543502
      4.5
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Vents
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Количество предметов, шт
      		1
      Габариты, мм
      		600x600
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Потолочная вентиляционная решетка Vents 4 CA предназначена для подачи и удаления воздуха в системах вентиляции и кондиционирования.

        Преимущества

        • Изготовлена из высококачественного алюминиевого профиля и окрашена методом порошкового напыления в белый цвет (RAL 9016)
        • Для удобства обслуживания и монтажа внутренняя часть решетки может выниматься и устанавливаться на уже смонтированную раму
        • Монтаж решетки к воздуховоду осуществляется с помощью самонарезающих винтов
        • Посадочный размер вентиляционного канала - 456x456 мм