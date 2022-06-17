Сцепка Huter (для GMC-5.5, GMC-6.5, GMC-6.8, GMC-7.0)
Арт. О00000013596
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Тип навесного оборудования
|сцепка
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Количество предметов, шт
|1
- Сцепка универсальная регулируемая – универсальное прицепное устройство, позволяющее использовать с культиватором или мотоблоком дополнительное оборудование, такое как плуг, окучник, картофелекопалку и прочее.
Преимущества
- Регулировки позволяют точно настроить угол и высоту обработки
- Надежность