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Сцепка Huter (для GMC-5.5, GMC-6.5, GMC-6.8, GMC-7.0)
5.0
2
Найти аналог
Сцепки
    Сцепка Huter (для GMC-5.5, GMC-6.5, GMC-6.8, GMC-7.0)
    Арт. О00000013596
    5.0
    2
    Сцепка Huter (для GMC-5.5, GMC-6.5, GMC-6.8, GMC-7.0)
    Сцепка Huter (для GMC-5.5, GMC-6.5, GMC-6.8, GMC-7.0)
      Сцепка Huter (для GMC-5.5, GMC-6.5, GMC-6.8, GMC-7.0)
      Сцепка Huter (для GMC-5.5, GMC-6.5, GMC-6.8, GMC-7.0)

      Сцепка Huter (для GMC-5.5, GMC-6.5, GMC-6.8, GMC-7.0)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. О00000013596
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Huter
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Тип навесного оборудования
      		сцепка
      Количество предметов, шт
      		1
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Сцепка универсальная регулируемая – универсальное прицепное устройство, позволяющее использовать с культиватором или мотоблоком дополнительное оборудование, такое как плуг, окучник, картофелекопалку и прочее.

        Преимущества

        • Регулировки позволяют точно настроить угол и высоту обработки
        • Надежность