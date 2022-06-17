Сцепка Huter (для GMC-5.5, GMC-6.5, GMC-6.8, GMC-7.0)

Преимущества

Регулировки позволяют точно настроить угол и высоту обработки

Надежность

Сцепка универсальная регулируемая – универсальное прицепное устройство, позволяющее использовать с культиватором или мотоблоком дополнительное оборудование, такое как плуг, окучник, картофелекопалку и прочее.