Секатор Центроинструмент 1394 диаметр реза 18 мм, немецкий тип Spitz
Арт. X19039671114
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Прививочный
|Нет
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С длинными ручками
|Нет
- Секатор Центроинструмент 1394 (диаметр реза 18 мм, немецкий тип Spitz) предназначен для рассечения некрупных веток деревьев и побегов. Применяется как в профессиональной деятельности для облагораживания парков и зон отдыха, так и в любительском садоводстве для формирования кустарников и деревьев. Удобные для работы ручки и специально подобранная заточка лезвия равномерно распределяет усилие и снижает нагрузку на руку.
Преимущества
- Цельнометаллический усиленный секатор-резак
- Немецкий тип SPITZ
- Прецизионная заточка лезвия гильотины
- Распределенное усилие в работе Центроинструмент 1394 снижает нагрузку на руку
- Эргономичные ручки