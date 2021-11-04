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Секатор Центроинструмент 1394 диаметр реза 18 мм, немецкий тип Spitz
5.0
3
Найти аналог
Садовые секаторы
    Секатор Центроинструмент 1394 диаметр реза 18 мм, немецкий тип Spitz
    Арт. X19039671114
    5.0
    3
    Секатор Центроинструмент 1394 диаметр реза 18 мм, немецкий тип Spitz
    Секатор Центроинструмент 1394 диаметр реза 18 мм, немецкий тип Spitz
      Секатор Центроинструмент 1394 диаметр реза 18 мм, немецкий тип Spitz
      Секатор Центроинструмент 1394 диаметр реза 18 мм, немецкий тип Spitz

      Секатор Центроинструмент 1394 диаметр реза 18 мм, немецкий тип Spitz

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. X19039671114
      5.0
      3

      Характеристики

      Производитель
      		Центроинструмент
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Прививочный
      		Нет
      С длинными ручками
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Секатор Центроинструмент 1394 (диаметр реза 18 мм, немецкий тип Spitz) предназначен для рассечения некрупных веток деревьев и побегов. Применяется как в профессиональной деятельности для облагораживания парков и зон отдыха, так и в любительском садоводстве для формирования кустарников и деревьев. Удобные для работы ручки и специально подобранная заточка лезвия равномерно распределяет усилие и снижает нагрузку на руку.

        Преимущества

        • Цельнометаллический усиленный секатор-резак
        • Немецкий тип SPITZ
        • Прецизионная заточка лезвия гильотины
        • Распределенное усилие в работе Центроинструмент 1394 снижает нагрузку на руку
        • Эргономичные ручки