Преимущества

Цельнометаллический усиленный секатор-резак

Немецкий тип SPITZ

Прецизионная заточка лезвия гильотины

Распределенное усилие в работе Центроинструмент 1394 снижает нагрузку на руку

Эргономичные ручки

Секатор Центроинструмент 1394 (диаметр реза 18 мм, немецкий тип Spitz) предназначен для рассечения некрупных веток деревьев и побегов. Применяется как в профессиональной деятельности для облагораживания парков и зон отдыха, так и в любительском садоводстве для формирования кустарников и деревьев. Удобные для работы ручки и специально подобранная заточка лезвия равномерно распределяет усилие и снижает нагрузку на руку.