Ключ комбинированый, фосфатированный 19 мм Сибртех 14912
Арт. О00000015775
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Размер ключа, мм
|19
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Покрытие
|фосфатированное
С этим товаром смотрят
- Ключ комбинированный СИБРТЕХ 14912 (19 мм) CrV фосфатированный. На одном конце инструмента расположен рожковый профиль, а на другом — накидная головка.
Преимущества
- Предназначены для работы с любыми разновидностями шестигранного крепежа, в том числе в труднодоступных местах;
- Изготовлены методом горячей ковки с последующей термической обработкой (отжиг, закалка и отпуск), имеют фосфатированное покрытие для защиты инструмента от коррозии;
- Изготовлены из хромованадиевой стали марки 40ХФА;
- Соответствуют требованиям ГОСТ 16983.