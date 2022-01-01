Ключ комбинированый, фосфатированный 19 мм Сибртех 14912

Преимущества

Предназначены для работы с любыми разновидностями шестигранного крепежа, в том числе в труднодоступных местах;

Изготовлены методом горячей ковки с последующей термической обработкой (отжиг, закалка и отпуск), имеют фосфатированное покрытие для защиты инструмента от коррозии;

Изготовлены из хромованадиевой стали марки 40ХФА;

Соответствуют требованиям ГОСТ 16983.

Ключ комбинированный СИБРТЕХ 14912 (19 мм) CrV фосфатированный. На одном конце инструмента расположен рожковый профиль, а на другом — накидная головка.