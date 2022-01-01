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Ключ комбинированый, фосфатированный 19 мм Сибртех 14912
260 ₽
Комбинированные гаечные ключи
    Ключ комбинированый, фосфатированный 19 мм Сибртех 14912
    Арт. О00000015775
    Ключ комбинированый, фосфатированный 19 мм Сибртех 14912

      Ключ комбинированый, фосфатированный 19 мм Сибртех 14912

      260 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 8 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 9 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка 8 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. О00000015775

      Характеристики

      Производитель
      		Сибртех
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Размер ключа, мм
      		19
      Покрытие
      		фосфатированное
      Все характеристики
      260 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 8 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 9 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка 8 сентября или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Ключ комбинированный СИБРТЕХ 14912 (19 мм) CrV фосфатированный. На одном конце инструмента расположен рожковый профиль, а на другом — накидная головка.

        Преимущества

        • Предназначены для работы с любыми разновидностями шестигранного крепежа, в том числе в труднодоступных местах;
        • Изготовлены методом горячей ковки с последующей термической обработкой (отжиг, закалка и отпуск), имеют фосфатированное покрытие для защиты инструмента от коррозии;
        • Изготовлены из хромованадиевой стали марки 40ХФА;
        • Соответствуют требованиям ГОСТ 16983.