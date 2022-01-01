Снегоотбрасыватель CHAMPION ST662E

Снегоуборщик бензиновый Champion ST662E - комплектуется высокопроизводительным двигателем с верхним расположением клапанов, который легко запускается даже при отрицательной температуре. Основной особенностью данного двигателя является низкий расход топлива. Вместительный топливный бак, позволяет использовать снегоуборщик при непрерывной работе. Снегоуборщик Champion ST662E оснащен 5-ти ступенчатой коробкой переключения передач для полного контроля скорости. Например, при движении на низкой скорости, на первых двух передачах, вы можете произвести эффективное удаление тяжелых и обледенелых сугробов. Что касается последующих передач, вы легко и быстро справитесь со свежевыпавшими слоями снега. Регулировать направление выброса можно при помощи рычага. Самоходный снегоуборщик значительно облегчает процесс уборки снега.

Преимущества

Обрезиненные рукоятки с обогревом

Электростартер с питанием от сети 220В

Мощный 4-тактный двигатель

Положением желоба и дефлектора желоба регулируются направление и дальность выброса снега

Регулируемые полозья защищают ковш от повреждений во время работы

Максимальный расход топлива: 395 г/кВт*ч



