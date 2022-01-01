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Снегоотбрасыватель CHAMPION ST662E
Найти аналог
Снегоуборщики бензиновые
    Снегоотбрасыватель CHAMPION ST662E
    Арт. champion_6336
    Снегоотбрасыватель CHAMPION ST662E
    Снегоотбрасыватель CHAMPION ST662E
    Снегоотбрасыватель CHAMPION ST662E
    Снегоотбрасыватель CHAMPION ST662E
    Снегоотбрасыватель CHAMPION ST662E
    Снегоотбрасыватель CHAMPION ST662E
    Снегоотбрасыватель CHAMPION ST662E
    Снегоотбрасыватель CHAMPION ST662E
    Снегоотбрасыватель CHAMPION ST662E
    Снегоотбрасыватель CHAMPION ST662E
      Снегоотбрасыватель CHAMPION ST662E
      Снегоотбрасыватель CHAMPION ST662E
      Снегоотбрасыватель CHAMPION ST662E
      Снегоотбрасыватель CHAMPION ST662E
      Снегоотбрасыватель CHAMPION ST662E
      Снегоотбрасыватель CHAMPION ST662E
      Снегоотбрасыватель CHAMPION ST662E
      Снегоотбрасыватель CHAMPION ST662E
      Снегоотбрасыватель CHAMPION ST662E
      Снегоотбрасыватель CHAMPION ST662E

      Снегоотбрасыватель CHAMPION ST662E

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. champion_6336

      Характеристики

      Производитель
      		Champion
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Дальность выброса, м
      		11
      Габариты, мм
      		1450x610x1130
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Снегоуборщик бензиновый Champion ST662E - комплектуется высокопроизводительным двигателем с верхним расположением клапанов, который легко запускается даже при отрицательной температуре. Основной особенностью данного двигателя является низкий расход топлива. Вместительный топливный бак, позволяет использовать снегоуборщик при непрерывной работе. Снегоуборщик Champion ST662E оснащен 5-ти ступенчатой коробкой переключения передач для полного контроля скорости. Например, при движении на низкой скорости, на первых двух передачах, вы можете произвести эффективное удаление тяжелых и обледенелых сугробов. Что касается последующих передач, вы легко и быстро справитесь со свежевыпавшими слоями снега. Регулировать направление выброса можно при помощи рычага. Самоходный снегоуборщик значительно облегчает процесс уборки снега.

        Преимущества

        • Обрезиненные рукоятки с обогревом
        • Электростартер с питанием от сети 220В
        • Мощный 4-тактный двигатель
        • Положением желоба и дефлектора желоба регулируются направление и дальность выброса снега
        • Регулируемые полозья защищают ковш от повреждений во время работы
        • Максимальный расход топлива: 395 г/кВт*ч