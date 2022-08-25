Отвес строительный со шнуром Stayer Master 0635-25_z01, 250 г

Преимущества

Изготовлен из прочной стали

Длина шнура 5 метров

Долгий срок эксплуатации

Вес 250 г

Строительный отвес со шнуром MASTER STAYER 0635-25_z01 является измерительным инструментом и применяется строителями и ремонтниками для контроля вертикальности линий, углов и поверхностей. Изготовлен из стали, оцинкован для долговечности и поставляется со шнуром длиной 5 метров.