Отвес строительный со шнуром Stayer Master 0635-25_z01, 250 г
Арт. X169752809
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Тип
|отвес
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Наличие магнита
|Нет
- Строительный отвес со шнуром MASTER STAYER 0635-25_z01 является измерительным инструментом и применяется строителями и ремонтниками для контроля вертикальности линий, углов и поверхностей. Изготовлен из стали, оцинкован для долговечности и поставляется со шнуром длиной 5 метров.
Преимущества
- Изготовлен из прочной стали
- Длина шнура 5 метров
- Долгий срок эксплуатации
- Вес 250 г