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Отвес строительный со шнуром Stayer Master 0635-25_z01, 250 г
5.0
1
350 ₽
Строительные уровни
    Отвес строительный со шнуром Stayer Master 0635-25_z01, 250 г
    Арт. X169752809
    5.0
    1
    Отвес строительный со шнуром Stayer Master 0635-25_z01, 250 г
    Отвес строительный со шнуром Stayer Master 0635-25_z01, 250 г
    Отвес строительный со шнуром Stayer Master 0635-25_z01, 250 г
    Отвес строительный со шнуром Stayer Master 0635-25_z01, 250 г
      Отвес строительный со шнуром Stayer Master 0635-25_z01, 250 г
      Отвес строительный со шнуром Stayer Master 0635-25_z01, 250 г
      Отвес строительный со шнуром Stayer Master 0635-25_z01, 250 г
      Отвес строительный со шнуром Stayer Master 0635-25_z01, 250 г

      Отвес строительный со шнуром Stayer Master 0635-25_z01, 250 г

      350 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. X169752809
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Stayer
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Тип
      		отвес
      Наличие магнита
      		Нет
      Все характеристики
      350 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Строительный отвес со шнуром MASTER STAYER 0635-25_z01 является измерительным инструментом и применяется строителями и ремонтниками для контроля вертикальности линий, углов и поверхностей. Изготовлен из стали, оцинкован для долговечности и поставляется со шнуром длиной 5 метров.

        Преимущества

        • Изготовлен из прочной стали
        • Длина шнура 5 метров
        • Долгий срок эксплуатации
        • Вес 250 г