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Державка с напильником Stihl 5,5 мм, 404" 56057504330
5.0
1
Найти аналог
Напильники
    Державка с напильником Stihl 5,5 мм, 404" 56057504330
    Арт. О00000040274
    5.0
    1
    Державка с напильником Stihl 5,5 мм, 404" 56057504330

      Державка с напильником Stihl 5,5 мм, 404" 56057504330

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. О00000040274
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Stihl
      Родина бренда
      		Германия
      Назначение
      		заточка цепей
      Диаметр, мм
      		5.5
      Материал рукоятки
      		дерево
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Державка с круглым напильником 5,5 мм FS для дисков с долотообразными зубьями Stihl позволяет вести быструю, легкую и точную заточку пильной цепи под правильным углом и на нужную глубину. Заточка напильником рассчитана специально на то, что напильник выступает на 1/10 над спинкой зуба своего диаметра. Зажимную державку нужно направлять так, чтобы соответствующие обозначения угла заточки 30 град. или 10 град. располагались параллельно направляющей шине. Зажимная державка напильника гарантирует прилегание его на зубе на правильной высоте

        Преимущества

        • Быстрая, легкая и точная заточка
        • Простота в эксплуатации
        • Износостойкость