Шина Stihl 30050083909 PMN 14' (35см) 3/8' 1,1 50 звеньев
Арт. О00000037150
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Германия
|
Длина шины, дюйм
|14
|
Длина шины, см
|35
- Шина Rollomatic E Mini 3/8P 14 35 1,1 50 зв отличается хорошей производительностью и слабой отдачей. Предназначена для бензопил средней и высокой мощности. Шина произведена из высокопрочного материала и имеет специальное покрытие для защиты от коррозии и царапин. Длина изделия 35 см, количество ведущих звеньев составляет 50.
Преимущества
- Высокая производительность
- Низкий уровень отдачи
- Высокая прочность материала
- Специальное покрытие, защищающее от царапин и коррозии