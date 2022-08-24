Шина Stihl 30050083909 PMN 14' (35см) 3/8' 1,1 50 звеньев

Преимущества

Высокая производительность

Низкий уровень отдачи

Высокая прочность материала

Специальное покрытие, защищающее от царапин и коррозии

Шина Rollomatic E Mini 3/8P 14 35 1,1 50 зв отличается хорошей производительностью и слабой отдачей. Предназначена для бензопил средней и высокой мощности. Шина произведена из высокопрочного материала и имеет специальное покрытие для защиты от коррозии и царапин. Длина изделия 35 см, количество ведущих звеньев составляет 50.