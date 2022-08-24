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Шина Stihl 30050083909 PMN 14' (35см) 3/8' 1,1 50 звеньев
5.0
1
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Шины для бензопил
    Шина Stihl 30050083909 PMN 14' (35см) 3/8' 1,1 50 звеньев
    Арт. О00000037150
    5.0
    1
    Шина Stihl 30050083909 PMN 14' (35см) 3/8' 1,1 50 звеньев
    Шина Stihl 30050083909 PMN 14' (35см) 3/8' 1,1 50 звеньев
    Шина Stihl 30050083909 PMN 14' (35см) 3/8' 1,1 50 звеньев
      Шина Stihl 30050083909 PMN 14' (35см) 3/8' 1,1 50 звеньев
      Шина Stihl 30050083909 PMN 14' (35см) 3/8' 1,1 50 звеньев
      Шина Stihl 30050083909 PMN 14' (35см) 3/8' 1,1 50 звеньев

      Шина Stihl 30050083909 PMN 14' (35см) 3/8' 1,1 50 звеньев

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. О00000037150
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Stihl
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Длина шины, дюйм
      		14
      Длина шины, см
      		35
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Шина Rollomatic E Mini 3/8P 14 35  1,1 50 зв отличается хорошей производительностью и слабой отдачей. Предназначена для бензопил средней и высокой мощности. Шина произведена из высокопрочного материала и имеет специальное покрытие для защиты от коррозии и царапин. Длина изделия 35 см, количество ведущих звеньев составляет 50.

        Преимущества

        • Высокая производительность
        • Низкий уровень отдачи
        • Высокая прочность материала
        • Специальное покрытие, защищающее от царапин и коррозии