Стойка трансмиссионная г/п 500 кг., Ombra, OHT305M

Стойка трансмиссионная гидравлическая OMBRA® OHT 305М является мобильным подъемным устройством и отличается компактной конструкцией, малым весом и большим ходом штока. Изделие применяется при производстве работ по обслуживанию агрегатов трансмиссий, монтаже и демонтаже узлов и других деталей систем автомобиля, установленного на смотровой яме, эстакаде или подъемнике для ремонта или технического обслуживания.

С помощью OMBRA® OHT 305М можно поднять, опустить и переместить снятый узел.Производство операций, связанных с применением подъемных устройств и перемещением грузов в рабочей зоне, должно осуществляться персоналом, имеющим соответствующую квалификацию, знакомым с правилами техники безопасности, условиями эксплуатации и обладающим навыками, необходимыми для выполнения подобных работ.