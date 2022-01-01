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Стойка трансмиссионная г/п 500 кг., Ombra, OHT305M
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Шиномонтажное и автосервисное оборудование
    Стойка трансмиссионная г/п 500 кг., Ombra, OHT305M
    Арт. ombratools_2630
    Стойка трансмиссионная г/п 500 кг., Ombra, OHT305M

      Стойка трансмиссионная г/п 500 кг., Ombra, OHT305M

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. ombratools_2630

      Характеристики

      Производитель
      		Ombra
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      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Стойка трансмиссионная гидравлическая OMBRA® OHT 305М является мобильным подъемным устройством и отличается компактной конструкцией, малым весом и большим ходом штока. Изделие применяется при производстве работ по обслуживанию агрегатов трансмиссий, монтаже и демонтаже узлов и других деталей систем автомобиля, установленного на смотровой яме, эстакаде или подъемнике для ремонта или технического обслуживания. 

        С помощью OMBRA® OHT 305М можно поднять, опустить и переместить снятый узел.Производство операций, связанных с применением подъемных устройств и перемещением грузов в рабочей зоне, должно осуществляться персоналом, имеющим соответствующую квалификацию, знакомым с правилами техники безопасности, условиями эксплуатации и обладающим навыками, необходимыми для выполнения подобных работ.