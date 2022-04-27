Стусло Stanley Mitre Box 300х130х80мм с ножовкой 120600
Арт. X1319190614
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|США
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Родина бренда
|США
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Тип
|стусло
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Ширина распила, мм
|130
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- Пластиковое стусло с ножовкой Stanley 1-20-600 применяется при проведении столярных работ. Данный комплект инструментов поможет быстро и качественно справиться с распилом деревянных заготовок под определенными углами. Изделия прослужат долгий срок даже при частом использовании и высоких нагрузках, так как стусло выполнено методом инжекционного литья из ударопрочного пластика. Обушковая пила, входящая в комплект, имеет стальное рабочее полотно с острозаточенными мелкими зубьями.
Преимущества
- Функциональность. Наличие эксцентриковых фиксаторов обеспечивает простоту и удобство закрепления заготовки, облегчая использование пластикового стусла с ножовкой Stanley 1-20-600
- Удобная работа. Пила, входящая в комплект поставки, оснащена эргономичной рукояткой для удобства работы
- Прочность полотна пилы
- Надежность
- Аккуратный срез
- Износоустойчивость
- Метод изготовления стусла - инжекционное литье
- Специальный отсек для хранения принадлежностей: фиксаторов и карандашей
- В комплекте обушковая пила с мелким зубом
- Долговечность
- Материал - ударопрочный полистирол
- Длина - 300 мм, максимальная ширина - 130 мм, максимальная высота - 80 мм
- Эффективность в работе