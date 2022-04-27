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Стусло Stanley Mitre Box 300х130х80мм с ножовкой 120600
5.0
2
1 910 ₽
Стусла
    Стусло Stanley Mitre Box 300х130х80мм с ножовкой 120600
    Арт. X1319190614
    5.0
    2
    Стусло Stanley Mitre Box 300х130х80мм с ножовкой 120600
    Стусло Stanley Mitre Box 300х130х80мм с ножовкой 120600
    Стусло Stanley Mitre Box 300х130х80мм с ножовкой 120600
    Стусло Stanley Mitre Box 300х130х80мм с ножовкой 120600
    Стусло Stanley Mitre Box 300х130х80мм с ножовкой 120600
    Стусло Stanley Mitre Box 300х130х80мм с ножовкой 120600
    Стусло Stanley Mitre Box 300х130х80мм с ножовкой 120600
    Стусло Stanley Mitre Box 300х130х80мм с ножовкой 120600
      Стусло Stanley Mitre Box 300х130х80мм с ножовкой 120600
      Стусло Stanley Mitre Box 300х130х80мм с ножовкой 120600
      Стусло Stanley Mitre Box 300х130х80мм с ножовкой 120600
      Стусло Stanley Mitre Box 300х130х80мм с ножовкой 120600
      Стусло Stanley Mitre Box 300х130х80мм с ножовкой 120600
      Стусло Stanley Mitre Box 300х130х80мм с ножовкой 120600
      Стусло Stanley Mitre Box 300х130х80мм с ножовкой 120600
      Стусло Stanley Mitre Box 300х130х80мм с ножовкой 120600

      Стусло Stanley Mitre Box 300х130х80мм с ножовкой 120600

      1 910 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. X1319190614
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Stanley
      Страна производства
      		США
      Родина бренда
      		США
      Тип
      		стусло
      Ширина распила, мм
      		130
      Все характеристики
      1 910 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Пластиковое стусло с ножовкой Stanley 1-20-600 применяется при проведении столярных работ. Данный комплект инструментов поможет быстро и качественно справиться с распилом деревянных заготовок под определенными углами. Изделия прослужат долгий срок даже при частом использовании и высоких нагрузках, так как стусло выполнено методом инжекционного литья из ударопрочного пластика. Обушковая пила, входящая в комплект, имеет стальное рабочее полотно с острозаточенными мелкими зубьями.

        Преимущества

        • Функциональность. Наличие эксцентриковых фиксаторов обеспечивает простоту и удобство закрепления заготовки, облегчая использование пластикового стусла с ножовкой Stanley 1-20-600
        • Удобная работа. Пила, входящая в комплект поставки, оснащена эргономичной рукояткой для удобства работы
        • Прочность полотна пилы
        • Надежность
        • Аккуратный срез
        • Износоустойчивость
        • Метод изготовления стусла - инжекционное литье
        • Специальный отсек для хранения принадлежностей: фиксаторов и карандашей
        • В комплекте обушковая пила с мелким зубом
        • Долговечность
        • Материал - ударопрочный полистирол
        • Длина - 300 мм, максимальная ширина - 130 мм, максимальная высота - 80 мм
        • Эффективность в работе