Стусло Stanley Mitre Box 300х130х80мм с ножовкой 120600

Преимущества

Функциональность. Наличие эксцентриковых фиксаторов обеспечивает простоту и удобство закрепления заготовки, облегчая использование пластикового стусла с ножовкой Stanley 1-20-600

Удобная работа. Пила, входящая в комплект поставки, оснащена эргономичной рукояткой для удобства работы

Прочность полотна пилы



Надежность

Аккуратный срез

Износоустойчивость

Метод изготовления стусла - инжекционное литье

Специальный отсек для хранения принадлежностей: фиксаторов и карандашей

В комплекте обушковая пила с мелким зубом

Долговечность

Материал - ударопрочный полистирол

Длина - 300 мм, максимальная ширина - 130 мм, максимальная высота - 80 мм

Эффективность в работе

Пластиковое стусло с ножовкой Stanley 1-20-600 применяется при проведении столярных работ. Данный комплект инструментов поможет быстро и качественно справиться с распилом деревянных заготовок под определенными углами. Изделия прослужат долгий срок даже при частом использовании и высоких нагрузках, так как стусло выполнено методом инжекционного литья из ударопрочного пластика. Обушковая пила, входящая в комплект, имеет стальное рабочее полотно с острозаточенными мелкими зубьями.