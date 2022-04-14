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Тройник круглый 200/100 Лиссант 1081405440
5.0
2
Найти аналог
Тройники из оцинкованной стали для воздуховодов
    Тройник круглый 200/100 Лиссант 1081405440
    Арт. X699145451
    5.0
    2
    Тройник круглый 200/100 Лиссант 1081405440

      Тройник круглый 200/100 Лиссант 1081405440

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X699145451
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Лиссант
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Диаметр 2 отверстия, мм
      		100
      Диаметр 1 отверстия, мм
      		200
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Тройник круглый 200/100 Лиссант 1081405440 - фасонный элемент, широко применяемый для организации вентиляционных систем в производственных цехах, складских помещениях и в зданиях самого различного назначения. Тройник круглых воздуховодов предназначается для создания ответвления от круглого воздушного канала. 

        Преимущества

        • Изменение направления трассы
        • Высокая герметичность и прочность соединения
        • Простой монтаж