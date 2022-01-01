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Указатели последовательности чередования фаз Радио-Сервис УПФ-800 и УПФ-2500
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Фазоуказатели
    Указатели последовательности чередования фаз Радио-Сервис УПФ-800 и УПФ-2500
    Арт. geototal_355
    Указатели последовательности чередования фаз Радио-Сервис УПФ-800 и УПФ-2500

      Указатели последовательности чередования фаз Радио-Сервис УПФ-800 и УПФ-2500

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. geototal_355

      Характеристики

      Производитель
      		Радио-Сервис
      Мин. диапазон частот, Гц
      		40
      Макс. диапазон частот, Гц
      		60
      Мин. напряжение, В
      		150
      Макс. напряжение, В
      		800
      Все характеристики
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      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Указатель фаз УФП 800 - электроизмерительный прибор служащий для выявления чередования последовательности фаз. Так же в трёхфазной сети с границами межфазных напряжений 150-800В. с помощью УФП 800 определяют соотношения межфазных напряжений Последовательность чередования фаз определяют фазовые детекторы, которые содержаться в указателе последовательности чередования фаз УПФ-800. Соотношения межфазных напряжений определяют компараторы присутствующие в Указателе последовательности чередования фаз УПФ800. Таким образом индикация на Указателе последовательности чередования фаз УПФ 800 (и указатель фаз УПФ 2500) позволяет определить отсутствия напряжения на фазе, перекос фаз, последовательность чередования фаз.

        Преимущества

        • Индикация последовательности чередования фаз
        • Индикация соотношения межфазных напряжений - перекос фаз, отсутствие напряжения на фазе
        • Диапазон межфазных напряжений УПФ-800/УПФ-2500 - от 150 до 800/от 150 до 2500 В