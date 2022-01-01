Указатели последовательности чередования фаз Радио-Сервис УПФ-800 и УПФ-2500

Преимущества

Индикация последовательности чередования фаз

Индикация соотношения межфазных напряжений - перекос фаз, отсутствие напряжения на фазе

Диапазон межфазных напряжений УПФ-800/УПФ-2500 - от 150 до 800/от 150 до 2500 В

Указатель фаз УФП 800 - электроизмерительный прибор служащий для выявления чередования последовательности фаз. Так же в трёхфазной сети с границами межфазных напряжений 150-800В. с помощью УФП 800 определяют соотношения межфазных напряжений Последовательность чередования фаз определяют фазовые детекторы, которые содержаться в указателе последовательности чередования фаз УПФ-800. Соотношения межфазных напряжений определяют компараторы присутствующие в Указателе последовательности чередования фаз УПФ800. Таким образом индикация на Указателе последовательности чередования фаз УПФ 800 (и указатель фаз УПФ 2500) позволяет определить отсутствия напряжения на фазе, перекос фаз, последовательность чередования фаз.