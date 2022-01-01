Шланг армированный USP 1/2"х15 м с Набором для полива ( 3 коннектора и распылитель ) 77281
Арт. О00000028985
Шланг армированный USP 1/2"х15 м с Набором для полива ( 3 коннектора и распылитель ) 77281
Арт. О00000028985
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Тип шланга
|армированный
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Диаметр, дюйм
|1/2
- Набор для полива USP 1/2"х15 м, 3 коннектора и распылитель 77281 используется для полива растений, очистки садового инструмента. Шланг выполнен из высококачественного ПВХ и армирован анидной нитью. Распыляющие насадки позволяют настраивать поток воды от мелкодисперсного распыления до мощной струи.
Преимущества
- Изготовлен из высококачественных материалов
- Шланг имеет армированный слой
- Не перекручивается и не перегибается
- В комплекте набор коннекторов и распылитель