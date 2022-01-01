Шланг армированный USP 1/2"х15 м с Набором для полива ( 3 коннектора и распылитель ) 77281

Преимущества

Изготовлен из высококачественных материалов

Шланг имеет армированный слой

Не перекручивается и не перегибается

В комплекте набор коннекторов и распылитель

Набор для полива USP 1/2"х15 м, 3 коннектора и распылитель 77281 используется для полива растений, очистки садового инструмента. Шланг выполнен из высококачественного ПВХ и армирован анидной нитью. Распыляющие насадки позволяют настраивать поток воды от мелкодисперсного распыления до мощной струи.