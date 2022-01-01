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Шланг армированный USP 1/2"х15 м с Набором для полива ( 3 коннектора и распылитель ) 77281
805 ₽
Поливочные шланги
    Шланг армированный USP 1/2"х15 м с Набором для полива ( 3 коннектора и распылитель ) 77281
    Арт. О00000028985
    Шланг армированный USP 1/2"х15 м с Набором для полива ( 3 коннектора и распылитель ) 77281

      Шланг армированный USP 1/2"х15 м с Набором для полива ( 3 коннектора и распылитель ) 77281

      805 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000028985

      Характеристики

      Производитель
      		USP
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип шланга
      		армированный
      Диаметр, дюйм
      		1/2
      Все характеристики
      805 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Набор для полива USP 1/2"х15 м, 3 коннектора и распылитель 77281 используется для полива растений, очистки садового инструмента. Шланг выполнен из высококачественного ПВХ и армирован анидной нитью. Распыляющие насадки позволяют настраивать поток воды от мелкодисперсного распыления до мощной струи.

        Преимущества

        • Изготовлен из высококачественных материалов
        • Шланг имеет армированный слой
        • Не перекручивается и не перегибается
        • В комплекте набор коннекторов и распылитель