Комплект для всасывания Джилекс УЖ 32-7.5 9814
Арт. О00000037726
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Диаметр, дюйм
|1 1/2
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Длина, м
|7.5
- Шланг "УЖ" предназначен для нужд холодного хозяйственного водоснабжения для подачи и отвода чистой и загрязненной воды. Применяется для полива, откачки сточных, дренажных и фекальных вод, а также, как временная гибкая магистраль для подвода воды к месту потребления. Комплект состоит из шланга, водозаборного фильтра со встроенным обратным клапаном и адаптера для подсоединения комплекта к резьбовому входу насоса.
Преимущества
- Комплект для всасывания "УЖ" можно использовать со всеми моделями поверхностных насосов и насосов-автоматов, имеющих присоединительный размер G1
- Материал шланга ПВХ - поливинилхлорид
- Максимальное давление 5 бар
- Рабочий диапазон температур от +1 до + 40°C