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Комплект для всасывания Джилекс УЖ 32-7.5 9814
1 990 ₽
Поливочные шланги
    Комплект для всасывания Джилекс УЖ 32-7.5 9814
    Арт. О00000037726
    Комплект для всасывания Джилекс УЖ 32-7.5 9814
    Комплект для всасывания Джилекс УЖ 32-7.5 9814
    Комплект для всасывания Джилекс УЖ 32-7.5 9814
    Комплект для всасывания Джилекс УЖ 32-7.5 9814
      Комплект для всасывания Джилекс УЖ 32-7.5 9814
      Комплект для всасывания Джилекс УЖ 32-7.5 9814
      Комплект для всасывания Джилекс УЖ 32-7.5 9814
      Комплект для всасывания Джилекс УЖ 32-7.5 9814

      Комплект для всасывания Джилекс УЖ 32-7.5 9814

      1 990 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 230 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000037726

      Характеристики

      Производитель
      		Джилекс
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Диаметр, дюйм
      		1 1/2
      Длина, м
      		7.5
      Все характеристики
      1 990 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 230 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Шланг "УЖ" предназначен для нужд холодного хозяйственного водоснабжения для подачи и отвода чистой и загрязненной воды. Применяется для полива, откачки сточных, дренажных и фекальных вод, а также, как временная гибкая магистраль для подвода воды к месту потребления. Комплект состоит из шланга, водозаборного фильтра со встроенным обратным клапаном и адаптера для подсоединения комплекта к резьбовому входу насоса.

        Преимущества

        • Комплект для всасывания "УЖ" можно использовать со всеми моделями поверхностных насосов и насосов-автоматов, имеющих присоединительный размер G1
        • Материал шланга ПВХ - поливинилхлорид
        • Максимальное давление 5 бар
        • Рабочий диапазон температур от +1 до + 40°C