Комплект для всасывания Джилекс УЖ 32-7.5 9814

Преимущества

Комплект для всасывания "УЖ" можно использовать со всеми моделями поверхностных насосов и насосов-автоматов, имеющих присоединительный размер G1

Материал шланга ПВХ - поливинилхлорид

Максимальное давление 5 бар

Рабочий диапазон температур от +1 до + 40°C

Шланг "УЖ" предназначен для нужд холодного хозяйственного водоснабжения для подачи и отвода чистой и загрязненной воды. Применяется для полива, откачки сточных, дренажных и фекальных вод, а также, как временная гибкая магистраль для подвода воды к месту потребления. Комплект состоит из шланга, водозаборного фильтра со встроенным обратным клапаном и адаптера для подсоединения комплекта к резьбовому входу насоса.