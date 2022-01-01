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Вакуумный садовый пылесос Caiman Viro 160H
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Подметально-уборочные машины
    Вакуумный садовый пылесос Caiman Viro 160H
    Арт. 1130400
    Вакуумный садовый пылесос Caiman Viro 160H

      Вакуумный садовый пылесос Caiman Viro 160H

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. 1130400

      Характеристики

      Производитель
      		Caiman
      Страна производства
      		Франция
      Родина бренда
      		Франция
      Рабочая ширина, мм
      		800
      Объем бака, л
      		3.6
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Вакуумный садовый пылесос Caiman Viro 160H - это модель на колесах, оснащенная мощным и производителем двигателем Honda. Машина позволяет собирать c газона и дорожек листья, бумагу, мелкий нетвердый мусор, а также срезанную траву (размером не более 10 см). Опавшую листву можно превратить в высококачественный компост для сельского хозяйства и садоводства вместо того, чтобы сжигать ее. Пылесос можно использовать как в частных хозяйствах, так и профессионалами в сфере благоустройства.

        Преимущества

        • Бензиновый двигатель Honda GX160 - имеет одно из лучших сочетаний мощность-объем и износостойкую конструкцию с технологией OHV, которая позволяет обеспечить надежность, долговечность, экономичность и низкий уровень шума. Мотор характеризуется самым низким расходом топлива в своей категории и соответствует строгим требованиям по уровню выхлопов
        • Регулировка высоты впускного коллектора – 5 положений. Расстояние между впускным коллектором и убираемой поверхностью регулируется при помощи удобно расположенного рычага, чтобы всасывать мусор различного размера
        • Мощная металлическая 6-лопастная турбина - создает интенсивный воздушный поток, позволяющий убирать даже влажную листву
        • Большой мусоросборник из воздухопроницаемого прочного материала - обеспечивает длительный период автономной работы и износостойкость
        • Легкость маневрирования и устойчивость конструкции – этими качествами машина обладает благодаря четырехколесной конструкции. Два передних колеса являются поворотными на 360 градусов (с возможностью фиксации для хода по прямой). Задние колеса обладают широкими покрышками с протектором, не повреждающим дерн
        • Трехступенчатая коробка передач (скорости 0.75-0.86-1.1 м/с) - дает возможность решать задачу в соответствии с личными предпочтениями и условиями работы
        • Выгрузка мусора без снятия мешка
        • Гибкий шланг длиной 4 м для уборки в труднодоступных местах - устанавливается вместо стандартного сопла, оснащен всасывающим наконечником и длинной рукояткой для удобства использования