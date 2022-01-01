Преимущества

Бензиновый двигатель Honda GX160 - имеет одно из лучших сочетаний мощность-объем и износостойкую конструкцию с технологией OHV, которая позволяет обеспечить надежность, долговечность, экономичность и низкий уровень шума. Мотор характеризуется самым низким расходом топлива в своей категории и соответствует строгим требованиям по уровню выхлопов

Регулировка высоты впускного коллектора – 5 положений. Расстояние между впускным коллектором и убираемой поверхностью регулируется при помощи удобно расположенного рычага, чтобы всасывать мусор различного размера

Мощная металлическая 6-лопастная турбина - создает интенсивный воздушный поток, позволяющий убирать даже влажную листву

Большой мусоросборник из воздухопроницаемого прочного материала - обеспечивает длительный период автономной работы и износостойкость

Легкость маневрирования и устойчивость конструкции – этими качествами машина обладает благодаря четырехколесной конструкции. Два передних колеса являются поворотными на 360 градусов (с возможностью фиксации для хода по прямой). Задние колеса обладают широкими покрышками с протектором, не повреждающим дерн

Трехступенчатая коробка передач (скорости 0.75-0.86-1.1 м/с) - дает возможность решать задачу в соответствии с личными предпочтениями и условиями работы

Выгрузка мусора без снятия мешка

Гибкий шланг длиной 4 м для уборки в труднодоступных местах - устанавливается вместо стандартного сопла, оснащен всасывающим наконечником и длинной рукояткой для удобства использования

Вакуумный садовый пылесос Caiman Viro 160H - это модель на колесах, оснащенная мощным и производителем двигателем Honda. Машина позволяет собирать c газона и дорожек листья, бумагу, мелкий нетвердый мусор, а также срезанную траву (размером не более 10 см). Опавшую листву можно превратить в высококачественный компост для сельского хозяйства и садоводства вместо того, чтобы сжигать ее. Пылесос можно использовать как в частных хозяйствах, так и профессионалами в сфере благоустройства.