Преимущества

Компактный размер;

Чёткое изображение;

Удобный в транспортировке;

Формат TV выхода: NTSC;

Видимый угол: 60°;

Поворот изображения: 180°;

Разрешение ЖК-дисплея: 320×240 пикселей;

Разрешение изображения: 640×480 пикселей;

Уровень защиты: IP67 (зонд и камера), IP54 (корпус);

В комплекте с видеоскопом поставляются различные насадки: магнит, зеркало, крючок;

х2 увеличение изображения.

Видеоскоп ADA ZVE 160 А00403 предназначен для проверки вытяжных труб, систем кондиционирования воздуха, оборудования, двигателей и т.д. Он снабжен цветным ЖК-дисплеем размером 3.5 дюйма. Устройство поставляется с водонепроницаемым зондом длиной 1 м, но оно также может работать со сменными зондами других длин и диаметров. Благодаря наличию TV-выхода, можно подсоединять прибор к телевизору и просматривать изображения в реальном времени. Также преимуществом модели являются функции увеличения/уменьшения изображения и поворот изображения на 180°.