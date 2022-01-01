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Видеоскоп Ada ZVE 160
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Для прочей техники
    Видео видеоскоп Ada ZVE 160
    Арт. geototal_610
    Видеоскоп Ada ZVE 160

      Видео видеоскоп Ada ZVE 160

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. geototal_610

      Характеристики

      Производитель
      		Ada
      Габариты, мм
      		266x95x66
      Степень защиты
      		IP 67
      Вес, кг
      		0.385
      Все характеристики
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      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Видеоскоп ADA ZVE 160 А00403 предназначен для проверки вытяжных труб, систем кондиционирования воздуха, оборудования, двигателей и т.д. Он снабжен цветным ЖК-дисплеем размером 3.5 дюйма. Устройство поставляется с водонепроницаемым зондом длиной 1 м, но оно также может работать со сменными зондами других длин и диаметров. Благодаря наличию TV-выхода, можно подсоединять прибор к телевизору и просматривать изображения в реальном времени. Также преимуществом модели являются функции увеличения/уменьшения изображения и поворот изображения на 180°. 

        Преимущества

        • Компактный размер;
        • Чёткое изображение;
        • Удобный в транспортировке; 
        • Формат TV выхода: NTSC;
        • Видимый угол: 60°;
        • Поворот изображения: 180°;
        • Разрешение ЖК-дисплея: 320×240 пикселей;
        • Разрешение изображения: 640×480 пикселей;
        • Уровень защиты: IP67 (зонд и камера), IP54 (корпус);
        • В комплекте с видеоскопом поставляются различные насадки: магнит, зеркало, крючок;
        • х2 увеличение изображения. 