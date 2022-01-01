Видео видеоскоп Ada ZVE 160
Арт. geototal_610
Характеристики
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Производитель
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Габариты, мм
|266x95x66
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Степень защиты
|IP 67
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Вес, кг
|0.385
- Видеоскоп ADA ZVE 160 А00403 предназначен для проверки вытяжных труб, систем кондиционирования воздуха, оборудования, двигателей и т.д. Он снабжен цветным ЖК-дисплеем размером 3.5 дюйма. Устройство поставляется с водонепроницаемым зондом длиной 1 м, но оно также может работать со сменными зондами других длин и диаметров. Благодаря наличию TV-выхода, можно подсоединять прибор к телевизору и просматривать изображения в реальном времени. Также преимуществом модели являются функции увеличения/уменьшения изображения и поворот изображения на 180°.
Преимущества
- Компактный размер;
- Чёткое изображение;
- Удобный в транспортировке;
- Формат TV выхода: NTSC;
- Видимый угол: 60°;
- Поворот изображения: 180°;
- Разрешение ЖК-дисплея: 320×240 пикселей;
- Разрешение изображения: 640×480 пикселей;
- Уровень защиты: IP67 (зонд и камера), IP54 (корпус);
- В комплекте с видеоскопом поставляются различные насадки: магнит, зеркало, крючок;
- х2 увеличение изображения.