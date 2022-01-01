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Видеоскоп Ada ZVE Pocket
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Для прочей техники
    Видео видеоскоп Ada ZVE Pocket
    Арт. geototal_611
    Видеоскоп Ada ZVE Pocket
    Видеоскоп Ada ZVE Pocket
      Видеоскоп Ada ZVE Pocket
      Видеоскоп Ada ZVE Pocket

      Видео видеоскоп Ada ZVE Pocket

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. geototal_611

      Характеристики

      Производитель
      		Ada
      Мин. температура, °C
      		0
      Степень защиты
      		IP 67
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • ADA ZVE Pocket - компактный прибор для видеодиагностики. ADA ZVE Pocket применяется для осмотра вентиляционной трубы, системы кондиционирования воздуха, двигателя и т. д.

        ADA ZVE Pocket специальный видеоскоп для постоянного ношения с собой. Экран небольшой: цветной дисплей  2.7 ". Прибор оснащен встроенным зондом с камерой. При транспортировке зонд убирается внутрь корпуса видеоскопа. Для его переноски не нужен кейс. При помощи специального чехла можно разместить прибор на поясе. Диаметр головки камеры составляет 9 мм, длина зонда 60 см. Головка камеры имеет 4 ярких светодиодных индикаторов. Возможность использования аксессуаров: магнит, зеркало, крючок. 

        ADA ZVE Pocket имеет функцию 4х кратного увеличения изображения, а так же поворот изображения на 180 градусов. Прибор отличается четким изображением, легкостью в управлении и удобством при транспортировки. Широко применяется в промышленности, строительстве, ремонтных мастерских, обследовании коммуникаций, диагностике оборудования.

        Функции:

        • Компактные размеры
        • х4 увеличение изображения
        • Поворот изображения на 180°
        • Водонепроницаемый зонд
        • Светодиодная подсветка
        • Хранение зонда внутри видеоскопа