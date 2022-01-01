ADA ZVE Pocket - компактный прибор для видеодиагностики. ADA ZVE Pocket применяется для осмотра вентиляционной трубы, системы кондиционирования воздуха, двигателя и т. д.

ADA ZVE Pocket специальный видеоскоп для постоянного ношения с собой. Экран небольшой: цветной дисплей 2.7 ". Прибор оснащен встроенным зондом с камерой. При транспортировке зонд убирается внутрь корпуса видеоскопа. Для его переноски не нужен кейс. При помощи специального чехла можно разместить прибор на поясе. Диаметр головки камеры составляет 9 мм, длина зонда 60 см. Головка камеры имеет 4 ярких светодиодных индикаторов. Возможность использования аксессуаров: магнит, зеркало, крючок.

ADA ZVE Pocket имеет функцию 4х кратного увеличения изображения, а так же поворот изображения на 180 градусов. Прибор отличается четким изображением, легкостью в управлении и удобством при транспортировки. Широко применяется в промышленности, строительстве, ремонтных мастерских, обследовании коммуникаций, диагностике оборудования.

Функции: