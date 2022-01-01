Многофункциональный видеоскоп ADA ZVE 350 SD - современный диагностический прибор применяется при проверке вытяжных труб, систем кондиционирования воздуха, оборудования, двигателей и т.д. ###Прибор имеет цветной 3.5″ ЖК дисплей. К прибору могут быть подсоединены зонды различной длины и диаметром. В стандартную комплектацию прибора входит зонд 12мм. Головка камеры имеет светодиоды, что очень удобно при осмотре отверстий и щелей. Головку камеры можно оснастить различными аксессуарами: магнитом, зеркалом, крючком. Видеоскоп ADA ZVE 350 SD имеет внутреннюю память 64 Мб и поддерживает Micro SD до 16 Гб. Прибор записывает видео, делает фотографии вручную или автоматически. В приборе есть микрофон и громкоговоритель, что дает возможность записывать и воспроизводить звук. TV выход и USB порт позволяет пользователям подсоединять прибор к TV и компьютеру для демонстрации или передачи файлов. У прибора есть функция приближения и уменьшения изображения, поворот изображения. В гибкий зонд видеоскопа встроен светодиодный фонарь для подсветки труднодоступных мест.Видеоскоп имеет компактный размер, четкое изображение. Легкий в использовании и удобен в транспортировке. Широко применяется в промышленности, строительстве, обследовании механизмов и коммуникаций. Видеоскоп ZVE 350SD позволит Вам выполнить осмотр труднодоступных мест и механизмов быстро, безопасно, качественно.