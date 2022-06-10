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Аккумуляторная воздуходувка Husqvarna 436LiB 9676802-02
5.0
2
Найти аналог
Аккумуляторные воздуходувки
    Аккумуляторная воздуходувка Husqvarna 436LiB 9676802-02
    Арт. О00000004971
    5.0
    2
    Аккумуляторная воздуходувка Husqvarna 436LiB 9676802-02
    Аккумуляторная воздуходувка Husqvarna 436LiB 9676802-02
      Аккумуляторная воздуходувка Husqvarna 436LiB 9676802-02
      Аккумуляторная воздуходувка Husqvarna 436LiB 9676802-02

      Аккумуляторная воздуходувка Husqvarna 436LiB 9676802-02

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000004971
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Husqvarna
      Страна производства
      		Швеция
      Родина бренда
      		Швеция
      Тип электродвигателя
      		щеточный
      Конструкция
      		ручной
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Аккумуляторная воздуходувка Husqvarna 436LiB 9676802-02 с режимом повышенной мощности применяется для очистки асфальтных дорог и газонов от листьев, песка и бытового мусора. Круиз-контроль. Функция предназначена для настройки оптимальной мощности воздушного потока для работы. Удобство. Эргономичная рукоятка обеспечивает работу одной рукой.

        Преимущества

        • Бесщёточный двигатель BLDC - эффективность
        • Эргономичная ручка - комфорт при работе
        • Круиз-контроль для фиксации оборотов двигателя
        • Режим усиленного потока воздуха
        • Эффективная конструкция вентилятора
        • Время работы в режиме savЕ до 26 минут
        • Husqvarna 436LiB 9676802-02 не требует обслуживания
        • Аккумулятор совместим с другими аккумуляторными инструментами Husqvarna
        • Экологичность
        • Низкий уровень шума