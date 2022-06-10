Аккумуляторная воздуходувка Husqvarna 436LiB 9676802-02
Арт. О00000004971
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Швеция
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Родина бренда
|Швеция
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Тип электродвигателя
|щеточный
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Конструкция
|ручной
- Аккумуляторная воздуходувка Husqvarna 436LiB 9676802-02 с режимом повышенной мощности применяется для очистки асфальтных дорог и газонов от листьев, песка и бытового мусора. Круиз-контроль. Функция предназначена для настройки оптимальной мощности воздушного потока для работы. Удобство. Эргономичная рукоятка обеспечивает работу одной рукой.
Преимущества
- Бесщёточный двигатель BLDC - эффективность
- Эргономичная ручка - комфорт при работе
- Круиз-контроль для фиксации оборотов двигателя
- Режим усиленного потока воздуха
- Эффективная конструкция вентилятора
- Время работы в режиме savЕ до 26 минут
- Husqvarna 436LiB 9676802-02 не требует обслуживания
- Аккумулятор совместим с другими аккумуляторными инструментами Husqvarna
- Экологичность
- Низкий уровень шума