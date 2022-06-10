Преимущества

Бесщёточный двигатель BLDC - эффективность

Эргономичная ручка - комфорт при работе

Круиз-контроль для фиксации оборотов двигателя

Режим усиленного потока воздуха

Эффективная конструкция вентилятора

Время работы в режиме savЕ до 26 минут

Husqvarna 436LiB 9676802-02 не требует обслуживания

Аккумулятор совместим с другими аккумуляторными инструментами Husqvarna

Экологичность

Низкий уровень шума

Аккумуляторная воздуходувка Husqvarna 436LiB 9676802-02 с режимом повышенной мощности применяется для очистки асфальтных дорог и газонов от листьев, песка и бытового мусора. Круиз-контроль. Функция предназначена для настройки оптимальной мощности воздушного потока для работы. Удобство. Эргономичная рукоятка обеспечивает работу одной рукой.