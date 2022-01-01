Воздуходувка Champion EB4026

Преимущества

Рукоятка электрической воздуходувки-пылесоса CHAMPION EB4510 удобно лежит в руке

Травосборник имеет застежку-молнию, которая значительно облегчает опорожнение

Для удобства транспортировки предусмотрены специальные колеса

Вес воздуходувки составляет всего 3.2 кг, что позволяет работать долгое время без чувства усталости

Электрическая воздуходувка-пылесос CHAMPION EB4510 используется для уборки садовых и парковых территорий от опавших листьев, веток и скошенной травы. При переключении в режим пылесоса она всасывает мусор во вместительный мусоросборник объемом 45 литров. Мешок-мусоросборник изготовлен из качественного синтетического материала, благодаря чему легко очищается. Модель оснащена надежным двигателем 1000 Вт и работает от сети напряжением 230 В.