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Воздуходувка Champion EB4026
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Воздуходувки
    Воздуходувка Champion EB4026
    Арт. X18623143
    Воздуходувка Champion EB4026
    Воздуходувка Champion EB4026
      Воздуходувка Champion EB4026
      Воздуходувка Champion EB4026

      Воздуходувка Champion EB4026

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X18623143

      Характеристики

      Производитель
      		Champion
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Особенности
      		колеса
      Цвет
      		желтый
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Электрическая воздуходувка-пылесос CHAMPION EB4510 используется для уборки садовых и парковых территорий от опавших листьев, веток и скошенной травы. При переключении в режим пылесоса она всасывает мусор во вместительный мусоросборник объемом 45 литров. Мешок-мусоросборник изготовлен из качественного синтетического материала, благодаря чему легко очищается. Модель оснащена надежным двигателем 1000 Вт и работает от сети напряжением 230 В.

        Преимущества

        • Рукоятка электрической воздуходувки-пылесоса CHAMPION EB4510 удобно лежит в руке
        • Травосборник имеет застежку-молнию, которая значительно облегчает опорожнение
        • Для удобства транспортировки предусмотрены специальные колеса
        • Вес воздуходувки составляет всего 3.2 кг, что позволяет работать долгое время без чувства усталости