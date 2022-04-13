Гофрированный воздуховод Ballu BFA 203 мм x 10 м, НС-1036300

Преимущества

Диапазон рабочих температур от – 30°С до + 120°С

Экологически безопасен. При высоких температурах или в случае пожара токсичные газы не выделяются

Простой монтаж. Легко соединяется с каналами круглого и овального сечения

Диаметр 203 мм

Длина воздуховода 10 м

Малый вес значительно упрощает и сокращает время их установки, а так же облегчает условия эксплуатации, осмотра и ремонта

Гофрированный воздуховод Ballu Machine серии BFA предназначен для использования в общих воздухообменных и локальных сетях кондиционирования и вентиляции с малым и средним давлением. Рекомендован для применения в жилых помещениях и общественных зданиях. Можно использовать в качестве соединительных элементов магистральных воздуховодов или концевых воздуховодов с воздухораспределительными элементами в помещениях. Воздуховод BALLU BFA 203 мм х 10 м выполнен из комбинированных лент (полипропилен, полипропилен металлизированный, лавсан, алюминиевая фольга), спиральный каркас из стальной высокоуглеродистой проволоки диаметром от 0,97 мм. до 1,6 мм с защитным чехлом повышенной прочности.