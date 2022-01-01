Заточный станок Stalex DS150
Арт. stalex_14030
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Напряжение сети, В
|220
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Посадочный диаметр первого круга, мм
|32
- Заточной станок 150 мм, 230 В Stalex DS150 представляет собой шлифовальное оборудование для слесарных работ. Модель выполняет заточку режущего инструмента, а также снятие фасок, заусенцев и полирование поверхности заготовки. Прибор имеет простое исполнение и не требует технического обслуживания, в то же время отличается высокой эффективностью.
Преимущества
- Безопасность в работе. Шлифовальные круги Stalex DS150 оснащаются защитными экранами, которые препятствуют попаданию искр на оператора р процессе работы
- Устойчивость на поверхности. В основании имеются отверстия для надежного крепления устройства к верстаку
- Прочный корпус
- Эффективность в работе
- Качественное исполнение
- Долгий срок службы