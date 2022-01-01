Заточный станок Stalex DS150

Преимущества

Безопасность в работе. Шлифовальные круги Stalex DS150 оснащаются защитными экранами, которые препятствуют попаданию искр на оператора р процессе работы

Устойчивость на поверхности. В основании имеются отверстия для надежного крепления устройства к верстаку

Прочный корпус

Эффективность в работе

Качественное исполнение

Долгий срок службы

Заточной станок 150 мм, 230 В Stalex DS150 представляет собой шлифовальное оборудование для слесарных работ. Модель выполняет заточку режущего инструмента, а также снятие фасок, заусенцев и полирование поверхности заготовки. Прибор имеет простое исполнение и не требует технического обслуживания, в то же время отличается высокой эффективностью.