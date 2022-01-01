Заточный станок Stalex SBG-150M
Арт. stalex_7463
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Напряжение сети, В
|230
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Посадочный диаметр первого круга, мм
|12.7
- Заточный станок STALEX SBG-150M для эксплуатации в быту, на производстве и в строительстве. Предназначен для шлифования, снятия фаски и удаления заусенцев с металлических изделий, а также заточки режущих инструментов. Двигатель электрический, мощностью 370 Вт. Эксплуатируется от однофазной электросети с напряжением 220 В.
Преимущества
- Высокопрочное основание с опорами обеспечивает повышенную устойчивость и предотвращает вибрации при работе
- Для защиты оператора от попадания частиц и искр оборудованы прозрачные экраны
- Высокое качество обработки
- Рассчитан на применение с абразивными дисками диаметром 150 мм
- Запускается и останавливается кнопкой с пылезащитным покрытием