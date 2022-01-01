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Заточный станок Stalex SBG-150M
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Станки для заточки инструмента и ножей
    Заточный станок Stalex SBG-150M
    Арт. stalex_7463
    Заточный станок Stalex SBG-150M

      Заточный станок Stalex SBG-150M

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. stalex_7463

      Характеристики

      Производитель
      		Stalex
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Напряжение сети, В
      		230
      Посадочный диаметр первого круга, мм
      		12.7
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Заточный станок STALEX SBG-150M для эксплуатации в быту, на производстве и в строительстве. Предназначен для шлифования, снятия фаски и удаления заусенцев с металлических изделий, а также заточки режущих инструментов. Двигатель электрический, мощностью 370 Вт. Эксплуатируется от однофазной электросети с напряжением 220 В. 

        Преимущества

        • Высокопрочное основание с опорами обеспечивает повышенную устойчивость и предотвращает вибрации при работе
        • Для защиты оператора от попадания частиц и искр оборудованы прозрачные экраны
        • Высокое качество обработки
        • Рассчитан на применение с абразивными дисками диаметром 150 мм
        • Запускается и останавливается кнопкой с пылезащитным покрытием