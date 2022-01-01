Преимущества

Высокопрочное основание с опорами обеспечивает повышенную устойчивость и предотвращает вибрации при работе

Для защиты оператора от попадания частиц и искр оборудованы прозрачные экраны

Высокое качество обработки

Рассчитан на применение с абразивными дисками диаметром 150 мм

Запускается и останавливается кнопкой с пылезащитным покрытием

Заточный станок STALEX SBG-150M для эксплуатации в быту, на производстве и в строительстве. Предназначен для шлифования, снятия фаски и удаления заусенцев с металлических изделий, а также заточки режущих инструментов. Двигатель электрический, мощностью 370 Вт. Эксплуатируется от однофазной электросети с напряжением 220 В.