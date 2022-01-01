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Заточный станок Stalex DS250/1
Найти аналог
Станки для заточки инструмента и ножей
    Заточный станок Stalex DS250/1
    Арт. stalex_14037
    Заточный станок Stalex DS250/1

      Заточный станок Stalex DS250/1

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. stalex_14037

      Характеристики

      Производитель
      		Stalex
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Напряжение сети, В
      		380
      Посадочный диаметр первого круга, мм
      		32
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Заточной станок Stalex DS250/1 позволяет поддерживать режущий инструмент в рабочем состоянии. Устройство пользуется большой популярностью в слесарных мастерских. Благодаря мощному двигателю заточные круги развивают скорость частотой 2850 оборотов в минуту, что способствует быстрой и эффективной заточке ножей, ножниц, шпателей и многого другого. Основание оснащено прорезиненными накладками для устойчивости во время работ.

        Преимущества

        • Безопасная работа. На корпусе Stalex DS250/1 предусмотрены два пластиковых экрана, которые препятствуют вылету стружки в глаза оператору
        • Корпус станка изготовлен из серого чугуна, для предотвращения вибрации
        • Мощный бесшумный асинхронный двигатель
        • Защитный экран от искр
        • Пылезащищенная кнопка пуск/стоп
        • Прорезиненные опоры в основании станка
        • Изготовлен по стандарту СЕ