Заточный станок Stalex DS250/1

Преимущества

Безопасная работа. На корпусе Stalex DS250/1 предусмотрены два пластиковых экрана, которые препятствуют вылету стружки в глаза оператору

Корпус станка изготовлен из серого чугуна, для предотвращения вибрации

Мощный бесшумный асинхронный двигатель

Защитный экран от искр

Пылезащищенная кнопка пуск/стоп

Прорезиненные опоры в основании станка

Изготовлен по стандарту СЕ

Заточной станок Stalex DS250/1 позволяет поддерживать режущий инструмент в рабочем состоянии. Устройство пользуется большой популярностью в слесарных мастерских. Благодаря мощному двигателю заточные круги развивают скорость частотой 2850 оборотов в минуту, что способствует быстрой и эффективной заточке ножей, ножниц, шпателей и многого другого. Основание оснащено прорезиненными накладками для устойчивости во время работ.