Заточный станок Stalex DS250/1
Арт. stalex_14037
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Россия
|
Напряжение сети, В
|380
|
Посадочный диаметр первого круга, мм
|32
- Заточной станок Stalex DS250/1 позволяет поддерживать режущий инструмент в рабочем состоянии. Устройство пользуется большой популярностью в слесарных мастерских. Благодаря мощному двигателю заточные круги развивают скорость частотой 2850 оборотов в минуту, что способствует быстрой и эффективной заточке ножей, ножниц, шпателей и многого другого. Основание оснащено прорезиненными накладками для устойчивости во время работ.
Преимущества
- Безопасная работа. На корпусе Stalex DS250/1 предусмотрены два пластиковых экрана, которые препятствуют вылету стружки в глаза оператору
- Корпус станка изготовлен из серого чугуна, для предотвращения вибрации
- Мощный бесшумный асинхронный двигатель
- Защитный экран от искр
- Пылезащищенная кнопка пуск/стоп
- Прорезиненные опоры в основании станка
- Изготовлен по стандарту СЕ