Заточный станок Stalex DS200
Арт. stalex_14033
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Напряжение сети, В
|220
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Посадочный диаметр первого круга, мм
|32
- Заточной станок 200 мм, 230 В Stalex DS200 представляет собой электрическое шлифовальное оборудование для слесарных работ. Модель подходит для выполнения шлифовки, заточки, полировки режущего инструмента. Устройство отличается высокой производительностью и эффективностью в работе.
Преимущества
- Безопасность в работе. Шлифовальные круги Stalex DS200 оснащаются защитными экранами, которые препятствуют попаданию искр на оператора в процессе работы
- Устойчивость на поверхности. В основании имеются отверстия для надежного крепления устройства к верстаку
- Прочный корпус
- Эффективность в работе
- Качественное исполнение
- Долгий срок службы