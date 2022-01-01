Заточный станок Stalex DS200

Преимущества

Безопасность в работе. Шлифовальные круги Stalex DS200 оснащаются защитными экранами, которые препятствуют попаданию искр на оператора в процессе работы

Устойчивость на поверхности. В основании имеются отверстия для надежного крепления устройства к верстаку

Прочный корпус

Эффективность в работе

Качественное исполнение

Долгий срок службы

Заточной станок 200 мм, 230 В Stalex DS200 представляет собой электрическое шлифовальное оборудование для слесарных работ. Модель подходит для выполнения шлифовки, заточки, полировки режущего инструмента. Устройство отличается высокой производительностью и эффективностью в работе.