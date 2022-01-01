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Заточный станок Stalex DS200
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Станки для заточки инструмента и ножей
    Заточный станок Stalex DS200
    Арт. stalex_14033
    Заточный станок Stalex DS200

      Заточный станок Stalex DS200

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. stalex_14033

      Характеристики

      Производитель
      		Stalex
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Напряжение сети, В
      		220
      Посадочный диаметр первого круга, мм
      		32
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Заточной станок 200 мм, 230 В Stalex DS200 представляет собой электрическое шлифовальное оборудование для слесарных работ. Модель подходит для выполнения шлифовки, заточки, полировки режущего инструмента. Устройство отличается высокой производительностью и эффективностью в работе.

        Преимущества

        • Безопасность в работе. Шлифовальные круги Stalex DS200 оснащаются защитными экранами, которые препятствуют попаданию искр на оператора в процессе работы
        • Устойчивость на поверхности. В основании имеются отверстия для надежного крепления устройства к верстаку
        • Прочный корпус
        • Эффективность в работе
        • Качественное исполнение
        • Долгий срок службы