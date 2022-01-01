Кран шаровый Баз 11Б27п1 Ду20 Ш/Ш бабочка, А32/1

Кран шаровой БАЗ вр/вр бабочка. Латунные шаровые краны для воды и пара 11Б27П1 предназначены для установки на трубопроводах в качестве запорного устройства для воды и пара. Материал корпусных деталей – латунь ЛС59-1 по ГОСТ 15527-2004. Материал шаровой заслонки – латунь ЛС59-1 по ГОСТ 15527-2004 с покрытием Н9Х. Управление осуществляется рычагом или «бабочкой» из алюминия марки АК-7 ГОСТ 1583-93 с покрытием эпоксиполиэфирной порошковой композицией красного цвета. Материал уплотнений шара и штока – фторопласт (PTFE).