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Кран шаровый Баз 11Б27п1 Ду20 Ш/Ш бабочка, А32/1
420 ₽
Арматура запорная и регулирующая
    Кран шаровый Баз 11Б27п1 Ду20 Ш/Ш бабочка, А32/1
    Арт. О00000000567

      Кран шаровый Баз 11Б27п1 Ду20 Ш/Ш бабочка, А32/1

      420 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000000567

      Характеристики

      Производитель
      		Баз
      Газовый
      		Нет
      Покрытие
      		никелированное
      Все характеристики
      420 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Кран шаровой БАЗ вр/вр бабочка. Латунные шаровые краны для воды и пара 11Б27П1 предназначены для установки на трубопроводах в качестве запорного устройства для воды и пара. Материал корпусных деталей – латунь ЛС59-1 по ГОСТ 15527-2004. Материал шаровой заслонки – латунь ЛС59-1 по ГОСТ 15527-2004 с покрытием Н9Х. Управление осуществляется рычагом или «бабочкой» из алюминия марки АК-7 ГОСТ 1583-93 с покрытием эпоксиполиэфирной порошковой композицией красного цвета. Материал уплотнений шара и штока – фторопласт (PTFE).