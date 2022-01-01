Кран шаровый Баз 11Б27п1 Ду40

Описание товара:

Краны шаровые латунные 11Б27п1 предназначены для установки на трубопроводах в качестве запорного устройства для воды и пара. Корпус и шаровой элемент этого крана изготавливается из латуни, которая отлично выдерживает большие нагрузки и обеспечивает надежную работу данной трубопроводной арматуры. Такой кран обладает удобной ручкой, которая обеспечивает минимум человеческих усилий при использовании этого крана. Запрещается использовать при монтаже газовые ключи!