Кран шаровый Баз 11Б27п1 Ду40
Арт. О00000005009
Характеристики
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Производитель
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Макс. рабочая температура, °С
|150
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Газовый
|Нет
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Материал
|латунь
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Диаметр трубы, мм
|40
Описание товара:
Краны шаровые латунные 11Б27п1 предназначены для установки на трубопроводах в качестве запорного устройства для воды и пара. Корпус и шаровой элемент этого крана изготавливается из латуни, которая отлично выдерживает большие нагрузки и обеспечивает надежную работу данной трубопроводной арматуры. Такой кран обладает удобной ручкой, которая обеспечивает минимум человеческих усилий при использовании этого крана. Запрещается использовать при монтаже газовые ключи!