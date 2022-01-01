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Кран шаровый Баз 11Б27п1 Ду40
2 420 ₽
Арматура запорная и регулирующая
    Кран шаровый Баз 11Б27п1 Ду40
    Арт. О00000005009
    Кран шаровый Баз 11Б27п1 Ду40

      Кран шаровый Баз 11Б27п1 Ду40

      2 420 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000005009

      Характеристики

      Производитель
      		Баз
      Макс. рабочая температура, °С
      		150
      Газовый
      		Нет
      Материал
      		латунь
      Диаметр трубы, мм
      		40
      Все характеристики
      2 420 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить

      • Описание товара:

        Краны шаровые латунные 11Б27п1 предназначены для установки на трубопроводах в качестве запорного устройства для воды и пара. Корпус и шаровой элемент этого крана изготавливается из латуни, которая отлично выдерживает большие нагрузки и обеспечивает надежную работу данной трубопроводной арматуры. Такой кран обладает удобной ручкой, которая обеспечивает минимум человеческих усилий при использовании этого крана. Запрещается использовать при монтаже газовые ключи!