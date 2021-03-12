Преимущества

Система очистки воздуха Air Injection

Антивибрационная система LowVib

Система Smart Start

Быстросъемная крышка воздушного фильтра

Быстросъемный воздушный фильтр

Боковое расположение натяжителя цепи

Регулируемый масляный насос

Виброзащищенный карбюратор

Инерционный тормоз цепи

Бензопила Husqvarna 365SP используется для вырубки леса, пиления крупных бревен и строительных работ. Разработана в Швеции, с учетом всех требований работников лесного хозяйства — от облегченной эргономичной конструкции до подогрева рукояток.