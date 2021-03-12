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Бензопила Husqvarna 365SP
5.0
8
Найти аналог
Бензопилы
    Бензопила Husqvarna 365SP
    Арт. X188220
    5.0
    8
    Бензопила Husqvarna 365SP

      Бензопила Husqvarna 365SP

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. X188220
      5.0
      8

      Характеристики

      Производитель
      		Husqvarna
      Страна производства
      		Швеция
      Родина бренда
      		Швеция
      Вес, кг
      		6.4
      Праймер
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Бензопила Husqvarna 365SP используется для вырубки леса, пиления крупных бревен и строительных работ. Разработана в Швеции, с учетом всех требований работников лесного хозяйства — от облегченной эргономичной конструкции до подогрева рукояток.

        Преимущества 

        • Система очистки воздуха Air Injection
        • Антивибрационная система LowVib
        • Система Smart Start
        • Быстросъемная крышка воздушного фильтра
        • Быстросъемный воздушный фильтр
        • Боковое расположение натяжителя цепи
        • Регулируемый масляный насос
        • Виброзащищенный карбюратор
        • Инерционный тормоз цепи