Бензопила Husqvarna 365SP
Арт. X188220
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Швеция
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Родина бренда
|Швеция
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Вес, кг
|6.4
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Праймер
|Нет
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- Бензопила Husqvarna 365SP используется для вырубки леса, пиления крупных бревен и строительных работ. Разработана в Швеции, с учетом всех требований работников лесного хозяйства — от облегченной эргономичной конструкции до подогрева рукояток.
Преимущества
- Система очистки воздуха Air Injection
- Антивибрационная система LowVib
- Система Smart Start
- Быстросъемная крышка воздушного фильтра
- Быстросъемный воздушный фильтр
- Боковое расположение натяжителя цепи
- Регулируемый масляный насос
- Виброзащищенный карбюратор
- Инерционный тормоз цепи