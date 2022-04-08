Бензопила Husqvarna 61 9670624-88
Арт. X18809282
Характеристики
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Производитель
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Родина бренда
|Швеция
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Вес, кг
|6.1
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Праймер
|Нет
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Бесключевая регулировка натяжения цепи
|Нет
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- Бензопила Husqvarna 61 9670624-88 разработана для профессионального применения. Используется в самых тяжелых условиях для выполнения разнообразных целей. Особенности: трехкомпонентный коленвал, который гарантирует долгий срок службы бензопилы, картер из сплава магния и алюминия, регулируемый масляный насос. Антивибрационная система LowVib® снижает уровень вибрации от инструмента.
Преимущества
- Разработана для работы в самых тяжёлых условиях
- Цилиндр имеет покрытие из накосила
- Мощный двигатель
- Воздушный фильтр (фетровый) - повышает срок службы двигателя
- Глушитель без сетки искрогасителя
- Карбюратор крепится к цилиндру через тектолитовую прокладку - для надежности эксплуатации пилы в мороз
- Возможность установки шины с широкой посадкой, с шагом 3/8", длиной 15"-28"
- Зубчатый упор
- Антивибрационная система LowVib® - комфортная работа
- Чистка и смена воздушного фильтра не займет много времени, благодаря быстросъемному креплению