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Бензопила Husqvarna 61 9670624-88
5.0
1
Найти аналог
Бензопилы
    Бензопила Husqvarna 61 9670624-88
    Арт. X18809282
    5.0
    1
    Бензопила Husqvarna 61 9670624-88
    Бензопила Husqvarna 61 9670624-88
    Бензопила Husqvarna 61 9670624-88
      Бензопила Husqvarna 61 9670624-88
      Бензопила Husqvarna 61 9670624-88
      Бензопила Husqvarna 61 9670624-88

      Бензопила Husqvarna 61 9670624-88

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. X18809282
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Husqvarna
      Родина бренда
      		Швеция
      Вес, кг
      		6.1
      Праймер
      		Нет
      Бесключевая регулировка натяжения цепи
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Бензопила Husqvarna 61 9670624-88 разработана для профессионального применения. Используется в самых тяжелых условиях для выполнения разнообразных целей. Особенности: трехкомпонентный коленвал, который гарантирует долгий срок службы бензопилы, картер из сплава магния и алюминия, регулируемый масляный насос. Антивибрационная система LowVib® снижает уровень вибрации от инструмента.

        Преимущества 

        • Разработана для работы в самых тяжёлых условиях
        • Цилиндр имеет покрытие из накосила
        • Мощный двигатель 
        • Воздушный фильтр (фетровый) - повышает срок службы двигателя
        • Глушитель без сетки искрогасителя
        • Карбюратор крепится к цилиндру через тектолитовую прокладку - для надежности эксплуатации пилы в мороз
        • Возможность установки шины с широкой посадкой, с шагом 3/8", длиной 15"-28"
        • Зубчатый упор
        • Антивибрационная система LowVib® - комфортная работа
        • Чистка и смена воздушного фильтра не займет много времени, благодаря быстросъемному креплению