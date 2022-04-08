Преимущества

Разработана для работы в самых тяжёлых условиях

Цилиндр имеет покрытие из накосила

Мощный двигатель

Воздушный фильтр (фетровый) - повышает срок службы двигателя

Глушитель без сетки искрогасителя

Карбюратор крепится к цилиндру через тектолитовую прокладку - для надежности эксплуатации пилы в мороз

Возможность установки шины с широкой посадкой, с шагом 3/8", длиной 15"-28"

Зубчатый упор

Антивибрационная система LowVib® - комфортная работа

Чистка и смена воздушного фильтра не займет много времени, благодаря быстросъемному креплению

Бензопила Husqvarna 61 9670624-88 разработана для профессионального применения. Используется в самых тяжелых условиях для выполнения разнообразных целей. Особенности: трехкомпонентный коленвал, который гарантирует долгий срок службы бензопилы, картер из сплава магния и алюминия, регулируемый масляный насос. Антивибрационная система LowVib® снижает уровень вибрации от инструмента.