Преимущества

Система очистки воздуха Air Injection - центробежная система очистки воздуха для увеличения срока службы воздушного фильтра

Система гашения вибрации способствует более комфортной работе

Регулируемый масляный насос

Комбинированное управление дроссельной заслонкой

Боковое натяжение цепи

Крышка цилиндра на защелках

Кованный коленчатый вал состоит из трех частей - для особой прочности и надежности

Система легкого запуска SmartStart

Увеличенный крутящий момент

Бензопила Husqvarna 545 9666485-15 - инструмент, предназначенный для ухода за лесом, парком или фруктовым садом. В моторе использована система X-TORQ - снижено потребление топлива и, соответственно, уменьшено количество токсичных выхлопов. Предусмотрена система регулировки карбюратора AutoTune - автоматически учитываются особенности топлива, температура, уровень загрязненности воздушного фильтра. Высокая мощность отлично сочетается с малым весом и малым уровнем вибрации.