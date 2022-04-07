Бензопила Husqvarna 545 9666485-15
Арт. X18809249
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Швеция
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Родина бренда
|Швеция
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Вес, кг
|4.9
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Праймер
|Нет
- Бензопила Husqvarna 545 9666485-15 - инструмент, предназначенный для ухода за лесом, парком или фруктовым садом. В моторе использована система X-TORQ - снижено потребление топлива и, соответственно, уменьшено количество токсичных выхлопов. Предусмотрена система регулировки карбюратора AutoTune - автоматически учитываются особенности топлива, температура, уровень загрязненности воздушного фильтра. Высокая мощность отлично сочетается с малым весом и малым уровнем вибрации.
Преимущества
- Система очистки воздуха Air Injection - центробежная система очистки воздуха для увеличения срока службы воздушного фильтра
- Система гашения вибрации способствует более комфортной работе
- Регулируемый масляный насос
- Комбинированное управление дроссельной заслонкой
- Боковое натяжение цепи
- Крышка цилиндра на защелках
- Кованный коленчатый вал состоит из трех частей - для особой прочности и надежности
- Система легкого запуска SmartStart
- Увеличенный крутящий момент