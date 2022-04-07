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Бензопила Husqvarna 545 9666485-15
5.0
2
Найти аналог
Бензопилы
    Бензопила Husqvarna 545 9666485-15
    Арт. X18809249
    5.0
    2
    Бензопила Husqvarna 545 9666485-15
    Бензопила Husqvarna 545 9666485-15
    Бензопила Husqvarna 545 9666485-15
    Бензопила Husqvarna 545 9666485-15
    Бензопила Husqvarna 545 9666485-15
    Бензопила Husqvarna 545 9666485-15
    Бензопила Husqvarna 545 9666485-15
    Бензопила Husqvarna 545 9666485-15
      Бензопила Husqvarna 545 9666485-15
      Бензопила Husqvarna 545 9666485-15
      Бензопила Husqvarna 545 9666485-15
      Бензопила Husqvarna 545 9666485-15
      Бензопила Husqvarna 545 9666485-15
      Бензопила Husqvarna 545 9666485-15
      Бензопила Husqvarna 545 9666485-15
      Бензопила Husqvarna 545 9666485-15

      Бензопила Husqvarna 545 9666485-15

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. X18809249
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Husqvarna
      Страна производства
      		Швеция
      Родина бренда
      		Швеция
      Вес, кг
      		4.9
      Праймер
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Бензопила Husqvarna 545 9666485-15 - инструмент, предназначенный для ухода за лесом, парком или фруктовым садом. В моторе использована система X-TORQ - снижено потребление топлива и, соответственно, уменьшено количество токсичных выхлопов. Предусмотрена система регулировки карбюратора AutoTune - автоматически учитываются особенности топлива, температура, уровень загрязненности воздушного фильтра. Высокая мощность отлично сочетается с малым весом и малым уровнем вибрации.

        Преимущества 

        • Система очистки воздуха Air Injection - центробежная система очистки воздуха для увеличения срока службы воздушного фильтра
        • Система гашения вибрации способствует более комфортной работе
        • Регулируемый масляный насос
        • Комбинированное управление дроссельной заслонкой
        • Боковое натяжение цепи
        • Крышка цилиндра на защелках
        • Кованный коленчатый вал состоит из трех частей - для особой прочности и надежности
        • Система легкого запуска SmartStart
        • Увеличенный крутящий момент