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Штатив универсальный Deko DKTR1-4 065-0298
5.0
1
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Штативы
    Штатив универсальный Deko DKTR1-4 065-0298
    Арт. О00000040832
    5.0
    1
    Штатив универсальный Deko DKTR1-4 065-0298

      Штатив универсальный Deko DKTR1-4 065-0298

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. О00000040832
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Deko
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Малайзия
      Макс. высота, мм
      		4000
      Тип штатива
      		для лазерных приборов
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Штатив DEKO DKTR1-4 применяется для установки нивелиров и уровней. Выполнен из облегченного алюминиевого сплава, за счет чего  имеет небольшой вес. Длина штанги регулируется от 1 до 4 метров. Лазерный прибор крепится с помощью подвижного фиксатора на штанге-штативе. В комплекте идет компактный тканевый чехол, в котором удобно хранить и транспортировать штатив.

        Преимущества

        • Небольшой вес
        • Удобство в использовании