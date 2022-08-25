Штатив универсальный Deko DKTR1-4 065-0298
Арт. О00000040832
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Малайзия
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Макс. высота, мм
|4000
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Тип штатива
|для лазерных приборов
- Штатив DEKO DKTR1-4 применяется для установки нивелиров и уровней. Выполнен из облегченного алюминиевого сплава, за счет чего имеет небольшой вес. Длина штанги регулируется от 1 до 4 метров. Лазерный прибор крепится с помощью подвижного фиксатора на штанге-штативе. В комплекте идет компактный тканевый чехол, в котором удобно хранить и транспортировать штатив.
Преимущества
- Небольшой вес
- Удобство в использовании