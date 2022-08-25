Штатив универсальный Deko DKTR1-4 065-0298

Преимущества

Небольшой вес

Удобство в использовании

Штатив DEKO DKTR1-4 применяется для установки нивелиров и уровней. Выполнен из облегченного алюминиевого сплава, за счет чего имеет небольшой вес. Длина штанги регулируется от 1 до 4 метров. Лазерный прибор крепится с помощью подвижного фиксатора на штанге-штативе. В комплекте идет компактный тканевый чехол, в котором удобно хранить и транспортировать штатив.