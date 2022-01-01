Преимущества

Корпус насоса и вал выполнены из нержавеющей стали, что обеспечивает долгий срок службы и надежность

Торцевое уплотнение вала из карбида кремния обеспечивает герметичность и высокий ресурс

Благодаря универсальному соединению можно подключать шланг напрямую к патрубку " и 1"

Благодаря небольшим габаритам и весу - насос можно помещать в узкие колодцы

Степень защиты IPX8 - вода не попадает на электронные компоненты внутри корпуса

Длинный сетевой кабель 10 м обеспечивает удобство погружения

Благодаря ручке на корпусе насос легко транспортировать и опускать

Дренажный насос Denzel DP600X 97220 откачивает слегка загрязненную воду с частицами до 5 мм при осушении затопленных подвалов, канав и колодцев. Так же используется для подачи чистой воды или организации системы орошения сада и огорода. Благодаря высокой скорости 141 л/мин и напору 7.5 м быстро осушает помещения и резервуары. Поплавковая система исключает работу на сухом ходу и предотвращает поломку насоса. Вертикальная установка облегчает эксплуатацию - насос опускается с помощью троса на глубину до 7 м.