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Дренажный насос Denzel DP600X 97220
4 990 ₽
6 120 ₽
Грязевые и дренажные насосы
    Дренажный насос Denzel DP600X 97220
    Арт. О00000033054
    Дренажный насос Denzel DP600X 97220
    Дренажный насос Denzel DP600X 97220
    Дренажный насос Denzel DP600X 97220
    Дренажный насос Denzel DP600X 97220
    Дренажный насос Denzel DP600X 97220
      Дренажный насос Denzel DP600X 97220
      Дренажный насос Denzel DP600X 97220
      Дренажный насос Denzel DP600X 97220
      Дренажный насос Denzel DP600X 97220
      Дренажный насос Denzel DP600X 97220

      Дренажный насос Denzel DP600X 97220

      • -1 130 ₽
      4 990 ₽
      6 120 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 374 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. О00000033054

      Характеристики

      Производитель
      		Denzel
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Трубное соединение, дюйм
      		внутренняя G1 1/2
      Соединитель в комплекте
      		внешняя G1, елочка 1, елочка 1 1/4
      Все характеристики
      • -1 130 ₽
      4 990 ₽
      6 120 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 374 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Дренажный насос Denzel DP600X 97220 откачивает слегка загрязненную воду с частицами до 5 мм при осушении затопленных подвалов, канав и колодцев. Так же используется для подачи чистой воды или организации системы орошения сада и огорода. Благодаря высокой скорости 141 л/мин и напору 7.5 м быстро осушает помещения и резервуары. Поплавковая система исключает работу на сухом ходу и предотвращает поломку насоса. Вертикальная установка облегчает эксплуатацию - насос опускается с помощью троса на глубину до 7 м.

        Преимущества

        • Корпус насоса и вал выполнены из нержавеющей стали, что обеспечивает долгий срок службы и надежность
        • Торцевое уплотнение вала из карбида кремния обеспечивает герметичность и высокий ресурс
        • Благодаря универсальному соединению можно подключать шланг напрямую к патрубку " и 1"
        • Благодаря небольшим габаритам и весу - насос можно помещать в узкие колодцы
        • Степень защиты IPX8 - вода не попадает на электронные компоненты внутри корпуса
        • Длинный сетевой кабель 10 м обеспечивает удобство погружения
        • Благодаря ручке на корпусе насос легко транспортировать и опускать