Дренажный насос Denzel DP600X 97220
Арт. О00000033054
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Трубное соединение, дюйм
|внутренняя G1 1/2
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Соединитель в комплекте
|внешняя G1, елочка 1, елочка 1 1/4
- Дренажный насос Denzel DP600X 97220 откачивает слегка загрязненную воду с частицами до 5 мм при осушении затопленных подвалов, канав и колодцев. Так же используется для подачи чистой воды или организации системы орошения сада и огорода. Благодаря высокой скорости 141 л/мин и напору 7.5 м быстро осушает помещения и резервуары. Поплавковая система исключает работу на сухом ходу и предотвращает поломку насоса. Вертикальная установка облегчает эксплуатацию - насос опускается с помощью троса на глубину до 7 м.
Преимущества
- Корпус насоса и вал выполнены из нержавеющей стали, что обеспечивает долгий срок службы и надежность
- Торцевое уплотнение вала из карбида кремния обеспечивает герметичность и высокий ресурс
- Благодаря универсальному соединению можно подключать шланг напрямую к патрубку " и 1"
- Благодаря небольшим габаритам и весу - насос можно помещать в узкие колодцы
- Степень защиты IPX8 - вода не попадает на электронные компоненты внутри корпуса
- Длинный сетевой кабель 10 м обеспечивает удобство погружения
- Благодаря ручке на корпусе насос легко транспортировать и опускать