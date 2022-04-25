Эл. соедин. нар. Gebo AK 1/2"
Арт. X16913822201
Характеристики
|
Производитель
|
Тип соединения
|резьбовое
|
Материал
|чугун
|
Подходит для горячей воды
|Да
|
Макс. давление, бар
|10
- Муфта соединительная чугунная Gebo АК была изготовлена в соответствии со стандартами научно-технической ассоциации Германии в области газопровода и водоснабжения, что делает ее наиболее качественной и надежной для эксплуатации. С соединителем АК цилиндрической формы и наружной резьбой сварка труб будет выполнена точно и фундаментально. Муфта выкована из самого долговечного сплава - чугуна, благодаря чему соединение будет сидеть плотно. С соединителем такого качества дольше прослужат и стальные, и полиэтиленовые, и покрытые цинком трубы. К тому же, купить обжимной элемент Gebo АК можно по привлекательной цене.
Преимущества Gebo АК:
- Прочность;
- Надежность;
- Универсальность;
- Доступность.
Комплектация:
- Муфта соединительная;
- Упаковка.