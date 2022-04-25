Эл. соедин. нар. Gebo AK 1/2"

Преимущества Gebo АК:

Прочность;

Надежность;

Универсальность;

Доступность.

Комплектация:

Муфта соединительная;

Упаковка.

Муфта соединительная чугунная Gebo АК была изготовлена в соответствии со стандартами научно-технической ассоциации Германии в области газопровода и водоснабжения, что делает ее наиболее качественной и надежной для эксплуатации. С соединителем АК цилиндрической формы и наружной резьбой сварка труб будет выполнена точно и фундаментально. Муфта выкована из самого долговечного сплава - чугуна, благодаря чему соединение будет сидеть плотно. С соединителем такого качества дольше прослужат и стальные, и полиэтиленовые, и покрытые цинком трубы. К тому же, купить обжимной элемент Gebo АК можно по привлекательной цене.