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Эл. соедин. нар. Gebo AK 1/2"
5.0
2
600 ₽
Фитинги для металлопластиковых труб
    Эл. соедин. нар. Gebo AK 1/2"
    Арт. X16913822201
    5.0
    2
    Эл. соедин. нар. Gebo AK 1/2"

      Эл. соедин. нар. Gebo AK 1/2"

      600 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. X16913822201
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Gebo
      Тип соединения
      		резьбовое
      Материал
      		чугун
      Подходит для горячей воды
      		Да
      Макс. давление, бар
      		10
      Все характеристики
      600 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Муфта соединительная чугунная Gebo АК была изготовлена в соответствии со стандартами научно-технической ассоциации Германии в области газопровода и водоснабжения, что делает ее наиболее качественной и надежной для эксплуатации. С соединителем АК цилиндрической формы и наружной резьбой сварка труб будет выполнена точно и фундаментально. Муфта выкована из самого долговечного сплава - чугуна, благодаря чему соединение будет сидеть плотно. С соединителем такого качества дольше прослужат и стальные, и полиэтиленовые, и покрытые цинком трубы. К тому же, купить обжимной элемент Gebo АК можно по привлекательной цене.

        Преимущества Gebo АК:

        • Прочность;
        • Надежность;
        • Универсальность;
        • Доступность.

        Комплектация:

        • Муфта соединительная;
        • Упаковка.