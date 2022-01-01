Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Пазовая фреза Энкро 9222
Найти аналог
Пазовые фрезы
    Пазовая прямая фреза Энкро 9222
    Арт. Х1519132
    Пазовая фреза Энкро 9222
    Пазовая фреза Энкро 9222
    Пазовая фреза Энкро 9222
    Пазовая фреза Энкро 9222
      Пазовая фреза Энкро 9222
      Пазовая фреза Энкро 9222
      Пазовая фреза Энкро 9222
      Пазовая фреза Энкро 9222

      Пазовая прямая фреза Энкро 9222

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. Х1519132

      Характеристики

      Производитель
      		Энкор
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		пазовая прямая
      Вид
      		концевая
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Фреза Энкор 9222 предназначена для изготовления пазов (канавок) требуемой ширины и глубины в изделиях из различных пород древесины. Используется совместно с фрезерными машинами и фрезерными станками. При определении глубины прохода и ширины выбираемого паза необходимо учитывать мощность фрезерной машины.

        Преимущества

        • Фреза изготавливается из высококачественных материалов и характеризуется точно рассчитанной геометрией режущей кромки, обработанной алмазными дисками до точности биения 0.02 мм
        • Структура твердого сплава гарантирует его высокую стойкость к выщерблению по режущей кромке и, следовательно, качество обработки изделия