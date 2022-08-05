Электрическая газонокосилка Gardena PowerMax™ 1600/37 05037-20.000.00
Арт. О00000028114
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Колеса на подшипниках
|Нет
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Габариты, мм
|790х 540х430
- Электрическая газонокосилка GARDENA PowerMax 05037-20.000.00 предназначена для ухода за садовым участком площадью не более 500 кв.м. При помощи мульчирования почва удобряется естественным образом без денежных и физических затрат. Имеет пять позиций высоты скашивания для разных задач. Своевременное опустошение травосборника обеспечивает специальный индикатор. А объем в 45 литров обеспечивает долгую работы без перерывов на очищение бака.
Преимущества
- Легкоснимаемый травосборник
- Центральная регулировка высоты скашивания, 5 уровней, от 20 до 60 мм
- Отсутствие токсичных выхлопов
- Мягкие накладки на рукоятке - комфортное ведение аппарата
- Мульчирование - для удобрения почвы
- Упрочненный и закаленный нож с проработанной геометрией DuraEdge™
- Индикатор заполняемости травосборника
- Большие задние колеса - маневренность аппарата
- Мощный PowerPlus двигатель