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Электрическая газонокосилка Gardena PowerMax™ 1600/37 05037-20.000.00
5.0
1
Найти аналог
Электрические газонокосилки
    Электрическая газонокосилка Gardena PowerMax™ 1600/37 05037-20.000.00
    Арт. О00000028114
    5.0
    1
    Электрическая газонокосилка Gardena PowerMax™ 1600/37 05037-20.000.00
    Электрическая газонокосилка Gardena PowerMax™ 1600/37 05037-20.000.00
    Электрическая газонокосилка Gardena PowerMax™ 1600/37 05037-20.000.00
    Электрическая газонокосилка Gardena PowerMax™ 1600/37 05037-20.000.00
    Электрическая газонокосилка Gardena PowerMax™ 1600/37 05037-20.000.00
    Электрическая газонокосилка Gardena PowerMax™ 1600/37 05037-20.000.00
      Электрическая газонокосилка Gardena PowerMax™ 1600/37 05037-20.000.00
      Электрическая газонокосилка Gardena PowerMax™ 1600/37 05037-20.000.00
      Электрическая газонокосилка Gardena PowerMax™ 1600/37 05037-20.000.00
      Электрическая газонокосилка Gardena PowerMax™ 1600/37 05037-20.000.00
      Электрическая газонокосилка Gardena PowerMax™ 1600/37 05037-20.000.00
      Электрическая газонокосилка Gardena PowerMax™ 1600/37 05037-20.000.00

      Электрическая газонокосилка Gardena PowerMax™ 1600/37 05037-20.000.00

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. О00000028114
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Gardena
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Колеса на подшипниках
      		Нет
      Габариты, мм
      		790х 540х430
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Электрическая газонокосилка GARDENA PowerMax 05037-20.000.00 предназначена для ухода за садовым участком площадью не более 500 кв.м. При помощи мульчирования почва удобряется естественным образом без денежных и физических затрат. Имеет пять позиций высоты скашивания для разных задач. Своевременное опустошение травосборника обеспечивает специальный индикатор. А объем в 45 литров обеспечивает долгую работы без перерывов на очищение бака.

        Преимущества

        • Легкоснимаемый травосборник
        • Центральная регулировка высоты скашивания, 5 уровней, от 20 до 60 мм
        • Отсутствие токсичных выхлопов 
        • Мягкие накладки на рукоятке - комфортное ведение аппарата
        • Мульчирование - для удобрения почвы
        • Упрочненный и закаленный нож с проработанной геометрией DuraEdge™
        • Индикатор заполняемости травосборника
        • Большие задние колеса - маневренность аппарата
        • Мощный PowerPlus двигатель