Электрическая газонокосилка Gardena PowerMax™ 1600/37 05037-20.000.00

Преимущества

Легкоснимаемый травосборник

Центральная регулировка высоты скашивания, 5 уровней, от 20 до 60 мм

Отсутствие токсичных выхлопов

Мягкие накладки на рукоятке - комфортное ведение аппарата

Мульчирование - для удобрения почвы

Упрочненный и закаленный нож с проработанной геометрией DuraEdge™

Индикатор заполняемости травосборника

Большие задние колеса - маневренность аппарата

Мощный PowerPlus двигатель

Электрическая газонокосилка GARDENA PowerMax 05037-20.000.00 предназначена для ухода за садовым участком площадью не более 500 кв.м. При помощи мульчирования почва удобряется естественным образом без денежных и физических затрат. Имеет пять позиций высоты скашивания для разных задач. Своевременное опустошение травосборника обеспечивает специальный индикатор. А объем в 45 литров обеспечивает долгую работы без перерывов на очищение бака.